"Vlahovic e Chiesa non si discutono. Di Gregorio? Da Juve. Allegri è sereno"

Tra le note positive un Federico Chiesa in versione straripante come prima dell’infortunio.

“Condivido. Si è rivisto un Chiesa fantastico. Non sono mai stato preoccupato: Federico è un grande giocatore e ha patito solo il post infortunio. È davvero una buona notizia sia per Juve sia per la Nazionale in vista dell’Europeo rivedere Chiesa a questi livelli. Indubbiamente è sempre stato una pedina importante per tutte le squadre in cui ha giocato”.

Lei lo vede più attaccante o esterno sulla fascia?

“Originariamente Chiesa era un’ala che agiva largo sulla fascia, da dove poteva accelerare e puntare l’uomo andando poi dentro il campo. In quel ruolo lo abbiamo visto al meglio. Adesso si sta adattando anche a fare l’attaccante. Il fatto che ora fisicamente sta bene lo sta aiutando a fare cose importanti anche da seconda punta come l’altra sera a Roma”.

La Juve dell’anno prossimo deve ripartire dalla coppia Vlahovic-Chiesa?

“Sono una bella coppia. Punterei su di loro. Se Federico sta bene, non ci sono dubbi: è uno di quei giocatori che fa la differenza. Ce ne sono pochi in giro del suo livello. Vlahovic un po’ in crisi? Gli attaccanti vivono questi momenti, nei quali fanno fatica a buttarla dentro. Magari, quando succede, viene a mancare un po’ di fiducia, ma sulle qualità del serbo non si discute”.