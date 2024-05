Ravanelli e il prossimo allenatore della Juve: “Ha un debole per i bianconeri”

Ravanelli, la Juve e Allegri

Fabrizio Ravanelli ha detto tante verità nel pre gara e alla fine ha raccolto l'ottimo risultato dei bianconeri. "La Juventus è abituata a giocare queste partite" e alla fine è stato così, si è vista la differenza di mentalità delle due squadre. Un commento poi bissato con la prestazione: "Una delle migliori Juve della stagione: precisa, dinamica e ha vinto meritatamente. Da tempo non si vedeva una squadra così". Poi sul successo: "E' abituata a vincere e una Coppa Italia non dovrebbe cambiare tanto, ma quando non vinci da un po' fa la differenza". E chiude con due parole su Allegri: "Per Allegri è un coronamento importante, ha sempre lavorato tra mille problemi e credo per lui sia un risultato molto positivo. Per lui è difficile adesso andare avanti, ha difficoltà nell'entrare nelle mille problematiche visti i tanti mesi di #Allegriout".