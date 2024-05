Fagioli 'abbraccia' Allegri: il post dopo l'esonero commuove i tifosi Juve

Allegri, il saluto di Fagioli

Fagioli ha voluto salutare l'ormai ex tecnico della Vecchia Signora con un post su Instagram che li ritrae insieme a San Siro in un match della passata stagione, mentre Allegri gli rifila un 'calcetto'. Emblematica la didascalia: "Come ci hai sempre detto, poche parole... GRAZIE MISTER", accompagnata da un cuore e l'emoji di un abbraccio, a simboleggiare il grande rapporto che c'era tra i due. Il post di Fagioli è stato subito commentato da tantissimi tifosi bianconeri, decisamente commossi. "Con te e Pogba le cose sarebbero andate diversamente...", "Quando parlava di te gli brillavano gli occhi" e "Bravo Nico, sempre riconoscente a Max" sono solo alcune delle parole dei sostenitori bianconeri.