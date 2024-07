"Juve, se prendi lui sei da Scudetto! Allegri-Milan e l'effetto Conte..."

Tra le candidate al tricolore va messo pure il Napoli. L’effetto Conte può rilanciare gli azzurri? "Il mister è straordinario. Quando arriva, Conte riesce subito a trasmetterti la sua mentalità vincente. In particolare riesce immediatamente a entrarti dentro la testa e ti trascina. Lo dico per esperienza diretta; perché è successo con noi alla Juve e può fare la stessa cosa anche a Napoli. E poi sono convinto di una cosa...".

Da grande centravanti non posso non chiederle delle difficoltà del nostro calcio a esprimere grandi numeri 9. Che spiegazione si è dato?

"Conoscendolo bene, anche stando fermo Conte non è uno che non si aggiorna. Anzi, prepara sempre cose nuove. Sono convinto che anche tatticamente ci sorprenderà. Nel suo Napoli vedremo qualche novità...".

A proposito: dove deve giocare Raspadori? Nell’ultimo anno è stato schierato in 4 ruoli diversi...

"Per me è un numero 9. Con caratteristiche atipiche rispetto alla prima punta classica, ma deve giocare lì davanti. Al massimo con uno come Osimhen può giocare alle sue spalle, girando intorno ma Giacomo rimane un centravanti. Adesso sono curioso di vederlo con Conte".

Restando in tema di ex suoi allenatori: è rimasto sorpreso di vedere Allegri senza squadra? Si parlava di Milan...

"L’avrei visto bene. Resta un grande allenatore. Sono molto legato e affezionato al mister: mi farà strano non vederlo in panchina, quando inizierà il campionato...".

Ai primi scossoni di ottobre e novembre Allegri tornerà subito in pista...

"Non è detto. Potrebbe anche stare fermo tutta la stagione per me. Allegri non deve avere fretta di rientrare, ma trovare una soluzione giusta e adatta al suo livello".

E lei invece? Tornerà a fare il dirigente o la rivedremo in tv come talent?

"Le idee non sono ancora chiarissime. Sto valutando un po’ di situazioni. Vedremo. La decisione sul mio futuro è ancora lontana...".

