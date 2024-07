Juve, Vialli per sempre: la frase motivazionale alla Continassa

TORINO - Ora non staremo certo qui a magnificarvi le sapienti capacità motivazionali di Gianluca Vialli, non certo perché non ne conosciamo l’efficacia (verificata anzi direttamente sul campo) ma perché lui per primo non amava glorificazioni. La sua capacità di analisi, affinata grazie a una cultura non posticcia, sapeva cogliere il senso profondo delle situazioni, dei momenti e riassumerlo in frasi che mantengono la loro evocativa efficacia. Come quella che elogia il gruppo a scapito dell’individualismo e che da ieri campeggia su un muro della palazzina alla Continassa: “il lavoro di squadra vince”. I giocatori della Juventus ogni giorno ci passeranno accanto, anzi sotto, per raggiungere il campo di allenamento e il messaggio della collaborazione reciproca sarà ribadito.