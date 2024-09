Pagelle Empoli-Juve: Gatti sontuoso, Luiz sotto ritmo, Vlahovic il peggiore

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che al Castellani non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli. Davanti agli occhi di Alessandro Del Piero, spettatore d'eccezione, i bianconeri di Thiago Motta non sono riusciti ad infrangere il solidissimo muro azzurro. La squadra di Roberto D'Aversa (assente dalla panchina per squalifica) continua a sorprendere, restando imbattuta dopo 4 giornate di campionato.