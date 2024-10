Motta, ingaggio pagato con... Savona: l'incastro perfetto nel mondo Juve

Da Calafiori e Zirkzee ai giovani della Juve

In questa politica Motta si è inserito alla perfezione, tanto che anche in questi giorni ha fatto visita agli allenamenti delle giovanili a Vinovo. Il tecnico ha trovato terreno fertile per il proprio coraggio nel lanciare i giovani, la propria fiducia nella loro capacità di ripetere in partita quanto mostrano in allenamento e per la sua capacità di metterli in condizione di esprimersi al meglio. Qualità di cui il tecnico italobrasiliano, che proprio con i giovani - la Under 19 del Paris Saint-Germain - aveva iniziato la carriera in panchina, aveva già dato prova nelle sue esperienze passate. Allo Spezia nel 2021-22, ad esempio, aveva lanciato l’allora ventunenne Jakub Kiwior, acquistato quell’estate dallo Zilina per 2,5 milioni, e ceduto a gennaio 2023 dai liguri all’Arsenal per 20 milioni.