Guida, Juve e Motta ricordano bene: da rugby Lautaro a "Non me la sono sentita"

Il derby d'Italia dell'anno scorso allo Stadium arbitrato da Guida fu caratterizzato dal discusso fallo non fischiato di Darmian su Chiesa , intervento che poi diede il via all'azione del gol del pareggio di Lautaro Martinez con la sfida che si chiuse proprio sul punteggio di 1-1. Tornando indietro con gli anni, fu abbastanza clamoroso quanto avvenuto il 24/04/2017 in occasione di Atalanta-Juventus. I bianconeri si videro prima assegnare (giustamente) un calcio di rigore per fallo di mano netto di Toloi dal direttore di gara salvo poi vederselo annullare per un'inesistente posizione di fuorigioco di Mandzukic . Il match poi finì 2-2. Ma non solo. Ancor più eclatante fu, nella stagione 2012-2013, l'episodio del calcio di rigore non concesso alla Juventus al 93' in casa contro il Genoa. Cross dalla destra di Lichtsteiner , Granqvist in scivolata colpisce il pallone con il braccio largo e nega a Vucinic la possibilità di siglare il gol vittoria.

Guida, Juve-Genoa e la furia di Conte

Non le mandò a dire l'allora tecnico della Vecchia Signora, Antonio Conte, nel post partita: "Non accetto che si dica dall'assistente che è rigore mentre l'arbitro mi risponde con "non me la sono sentita". Non esiste una risposta del genere, non è calcio. Avrei accettato che mi dicesse che non l'ha visto ma quando due ti segnalano rigore e tu fai così non va bene". Chiuse poi Marotta con: "Un arbitro napoletano non dovrebbe venire ad arbitrare la Juventus". In poche parole, tra un "errore brutale" (parole di Simeone a cui è seguito anche un reclamo all'Uefa) in Champions League e i precedenti che hanno penalizzato la Vecchia Signora nel corso degli anni Guida non si presenta sicuramente a San Siro con il miglior biglietto da visita.