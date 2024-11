Lilla, l'ultima Champions come Allegri e quel 3-0 al Milan con Weah e Kalulu

Dopo 10 giornate di Ligue 1 la squadra di Genesio si trova al quarto posto in classifica con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Venerdì 1 novembre l'ultimo impegno contro il Lione , terminato con il risultato di 1-1 . Il gol del solito David ( seguito proprio da Giuntoli per i bianconeri ) non è bastato ad ottenere i tre punti: al 91' i padroni di casa sono stati beffati da Fofana . In Champions League, come la Vecchia Signora, una sconfitta (contro lo Sporting Lisbona ) ma anche due grandi successi contro l' Atletico e i campioni d'Europa in carica del Real Madrid .

Giuntoli, le stelle del Lilla per la Juve

Molti dirigenti da diversi anni hanno cominciato a fare spesa in Francia e anche Giuntoli ha messo il mirino sul campionato. Due nomi che in passato sono finiti nei pensieri del ds sono appunto David e Zhegrova, quest'ultimo seguito anche nell'ultima sessione di calciomercato. Il kosovaro gioca da ala destra e ama rientrare sul suo mancino, sia per servire i compagni sia per calciare verso la porta o puntare l'uomo. Un po' le caratteristiche di Conceicao, che spicca per più rapidità. Nella passata stagione ha realizzato 12 gol e 10 assist ed è il primo pericolo per la Juve di Motta. Per quanto riguarda David: è un uomo d'area di rigore e lo scorso anno ha messo a segno 26 reti, oltre a nove assist. Sa come fare gol e sta continuando a dimostrarlo anche in questa stagione: fino a questo momento l'attaccante di Genesio ha messo a segno 7 gol in campionato e 3 in Champions League. La difesa bianconera, dunque, è avvisata. E per Genesio non sarà neanche la prima volta contro la Vecchia Signora...