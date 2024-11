Emblema Chiesa, dispiacere Kean. Ma c’è un altro ex Juve che fa parlare di sé

Non sono rimasti in Inghilterra invece Iling Junior e Barrenechea, altri due ragazzi della seconda squadra bianconera inseriti nell’operazione con l’Aston Villa per Douglas Luiz: l’inglese è in prestito al Bologna dove ha collezionato 7 presenze e un gol in 208 minuti, quasi come l’argentino in prestito al Valencia (7 presenze e un gol in 344’). Poco minutaggio anche per Daniele Rugani all’Ajax: 8 presenze per 285’. Un po’ più di spazio l’ha ottenuto Matias Soulé alla Roma (12 presenze e 1 gol in 645’), anche se la crisi della squadra ha impedito all’argentino di esprimere il suo talento: bisognerà vedere se la cura Ranieri gli permetterà di sfondare, visto anche il prezzo che ha pagato il club giallorosso: 25,6 milioni più 4 di bonus.