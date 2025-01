Motta, diretta conferenza Juventus-Milan: le dichiarazioni

Dopo l'ennesimo pareggio stagionale arrivato a Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus si prepara ad ospitare il Milan per la 21esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che sa di vero e proprio scontro diretto per il quarto posto, con i rossoneri che si trovano a tre punti di distanza con una partita in meno. Alla vigilia della gara, in programma alle ore 18:00 di sabato 18 gennaio, Thiago Motta parlerà in conferenza stampa direttamente dall'Allianz Stadium.