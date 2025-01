Dal 'top' al 'modello' fino alla 'bestia': Mbangula e i soprannomi Juve

Mbangula e i soprannomi ai compagni Juve

Per Kenan Yildiz la parola scelta è 'Starboy', mentre opta per 'Skills' quando si parla di Francisco Conceicao. Per Timothy Weah (ieri in gol insieme a lui nel successo per 2-0 sui rossoneri) sceglie 'Stile'. Federico Gatti è 'Aggressivo', mentre Nicolò Savona è un 'Modello'. E Dusan Vlahovic? La parola scelta è chiaramente 'Bomber', mentre per Jonas Rouhi sceglie 'Lavoro'. Chi è la 'Bestia'? Ovviamente Gleison Bremer, invece Andrea Cambiaso viene visto come 'Playmaker'. Qual è il miglior modo di descrivere Pierre Kalulu? Semplicemente 'Top', mentre per Mbangula Manuel Locatelli è il 'Maestro'. Infine tocca a Nico Gonzalez, che viene definito come 'Speedy...Gonzalez'.

