Motta si sbottona su Koopmeiners: “Sono cose che non dovrei nemmeno dire”

Juve-Empoli, Motta: "Solo la vittoria"

Così il tecnico bianconero in sala stampa: "Voglio vedere una vittoria. Abbiamo una partita importante, in casa, contro l'Empoli: vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Tifosi preoccupati per i risultati? Noi siamo i primi a non essere contenti, soprattutto gli ultimi due. La cosa importante è concentrarsi su domani, fare una grande partita e ottenere la vittoria che è il nostro grande obiettivo". Mkhitaryan negli scorsi giorni ha detto che non importa se l'Inter prenderà Juve o Milan in Champions perché se la squadra sta bene è ingiocabile. In questo senso serve lavorare sulla consapevolezza in casa Juve? Motta risponde così: "Nel calcio conta tutto, anche la testa, ma pure tante altre cose. Lavoriamo su ogni aspetto per migliorare sempre: a volte abbiamo fatto delle ottime prestazioni con il risultato finale favorevole, altre volte non abbiamo ottenuto la vittoria e non siamo stati contenti. Rimane la rabbia di lavorare bene e non vincere, ma fa parte di questo gioco: concentriamoci su domani, avremo una grande opportunità. Servirà una ottima prestazione per arrivare alla vittoria".

La squadra può patire la pressione di giocare allo Stadium dopo i fischi ricevuti? "Fa parte del gioco, del calcio, siamo consapevoli che gli ultimi risultati non sono buoni. Giocatori, staff: tutti noi siamo i primi ad impegnarci al massimo per arrivare alla vittoria, domani avremo un'altra grande occasione per vincere ed essere soddisfatti del lavoro fatto". Sulle condizioni di Pierre Kalulu invece: "Dispiace non poterlo avere con noi, ha giocato sempre da quando è arrivato. Ora ha avuto questo problema e non sarà con noi. Ci sono altri che entreranno e faranno bene. I nuovi arrivati li trovo bene, saranno di grande aiuto, vedremo domani se giocheranno dall'inizio o a gara in corso per aiutare la squadra".