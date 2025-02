Renato Veiga, ascensore Juve per la Champions: i dati parlano chiaro

Renato Veiga, il dato da quando è alla Juve

Il centrale di proprietà del Chelsea, in particolare, si presenta all’appuntamento con la più iconica delle musichette del pallone con l’ambizione di conquistare subito un posto da titolare, in virtù del buon approccio al calcio italiano mostrato nell’ultima settimana. Due presenze e due vittorie, a Torino, per il classe 2003, non esente da responsabilità nei black-out che a tratti colpiscono la retroguardia della Juventus, ma per il resto a proprio agio nel nuovo habitat. Una settimana all’incirca per calarsi nella parte e, poi, subito 180’ da protagonista: sette duelli su nove vinti tra Empoli e Como ma non solo, perché il portoghese ha partecipato attivamente anche alla fase di impostazione, completando 83 passaggi nelle due partite e, addirittura, cercando 11 lanci in profondità in riva al Lago, venerdì sera, quando il tecnico ha chiesto ai suoi soluzioni alternative per non subire la pressione alta dei comaschi. Veiga si sta dimostrando un jolly prezioso nelle varie situazioni di partita, insomma, in attesa di vederlo all’opera - chissà - anche da terzino o da mediano. Il suo obiettivo, intanto, è quello di imporsi a Torino da centrale: al fianco di Gatti, per il momento e soprattutto di fronte al Psv, e poi magari a lato di Kalulu in seguito, scavalcando lo stesso Gatti e Kelly nelle gerarchie. Ci sarà tempo per questo, ma le premesse ci sono tutte.