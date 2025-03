Il capitano Juve non è più itinerante: perché Motta ha scelto Locatelli

La leadership nella Juventus

Il tema della leadership e dei rapporti di spogliatoio della nuova Juventus, così, è venuto fuori di nuovo dopo le due eliminazioni nelle Coppe (in Europa e in Italia) dopo che solo pochi giorni fa, in virtù delle quattro vittorie consecutive e di una cena di gruppo, era tutto profumato come un giardino fiorito. Narrazioni... Quanto alla leadership, Thiago Motta ha fatto capire in maniera per nulla velata che il leader massimo è lui e poi ci sono quelli nello spogliatoio. Non uno solo, ha sempre tenuto a precisare, ma allo stato attuale dell’arte una punto fermo lo ha trovato: quello della fascia da capitano che non è più “itinerante” come in avvio di stagione: «Il nostro capitano è Locatelli» ha dichiarato ieri, per poi continuare a definire la questione tanto dibattuta della leadership: «Ci sono tanti leader in questo gruppo. Il rapporto è sempre stato ottimo con tutti. Siamo una squadra unita, poi quando i risultati non vanno bene ci sono le critiche. Siamo chiamati a dare il massimo sempre, ecco perché ero arrabbiato dopo la partita, anche perché vedo come lavorano e quanto si impegnano in allenamento».