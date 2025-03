Via Motta dalla Juve, il popolo bianconero insorge sui social: è #MottaOut

Le colpe di Motta, fino al veleno

Pensare che la stagione della Juve con Motta non è nemmeno partita male, ma è arrivata alla deriva giornata dopo giornata, soprattutto dopo l'infortunio di Bremer. L'assenza di un leader difensivo ha pesato e sta pesando. Era arrivato Veiga ma anche lui è fuori per un problema muscolare. Oltre a questo anche la gestione non è piaciuta, vedi Danilo: capitano bianconero e messo alla porta con una facilità disarmante quando, invece, avrebbe potuto dare una grossa mano, anche ai più giovani, per capire il dna Juve. Aggiungiamo la situazione Vlahovic, sempre in campo (anche per mancanza di alternative) fino a gennaio e poi in panchina con l'arrivo di Kolo Muani, giocando pochissimi minuti e due gare dall'inizio (Cagliari ed Empoli in Coppa Italia).