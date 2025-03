Tudor alla Juve, è fatta! Quando arriva l'ufficialità e i motivi della scelta

Tudor e il sì alla Juve

Oggi i contorni di questo delicato passaggio diventeranno più nitidi sia per quanto riguarda l’addio a Motta, che sta trascorrendo il lungo weekend di riposo in Portogallo con la famiglia, che per quanto concerne il buongiorno al tecnico croato. Igor non avrà difficoltà a trovare la strada... Ha già vestito la maglia bianconera da giocatore ed è stato il secondo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera nella stagione 2020/21. Ormai il dubbio è legato solo a una questione di tempistiche e tutti gli indizi portano a una decisione anticipata rispetto a ciò che era stato convenuto: dunque con ogni probabilità Thiago non tornerà a Torino. Il motivo per cui è stato preferito Tudor rispetto a Mancini è molto semplice e anche in questo caso non vi sveliamo niente di nuovo. Il croato, infatti, ha dato sin da subito la sua piena e convinta disponibilità ad accettare una soluzione che gli consentirà di allenare la squadra bianconera in questa coda della stagione tra campionato e Mondiale per club senza avere la certezza di poterlo fare anche nella stagione seguente.