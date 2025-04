Marchisio e la Juve a nudo: "Tutti sotto esame. Yildiz, Tudor ti aiuta così"

TORINO - Ventidue aprile del 2012. Era Juventus-Roma. Era una formazione totalmente verticale, con ritmo, qualità. Ambizione? Sì, ma costruita sulle fondamenta delle vittorie. Claudio Marchisio concludeva il poker perfetto: 4-0 ai giallorossi di Luis Enrique, un progetto virtuoso presto schiacciato dalla piazza romana, che non ha mai fatto sconti a nessuno, nemmeno alle belle promesse di Lucho. Ricorda qualcosa. Anzi: qualcuno. E in questi giorni in cui non si fa altro che un gran parlare di juventinità, dna bianconero e il contorno di cui si compone la narrazione di una grande società, l'ex centrocampista - 389 presenze e 37 reti complessive - lo ammette con estrema chiarezza: «Certo che tutto ciò esiste, il passato ha un peso».