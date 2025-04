"Allegri perfetto per il dopo Ranieri. E la Juve tenga Tudor con la Champions"

“Io credo che Tudor giochi per se stesso, convincere la Juventus e guadagnare quel posto in Champions significherebbe riprendersi credibilità e tenersi stretta la panchina". A dirlo è Dario Marcolin , che dagli studi Dazn ha commentato il futuro della panchia bianconera , affidata al croato dopo la cronica crisi di risultati che ha compromesso la stagione sotto la gestione Thiago Motta . Il tecnico ha esordito superando il Genoa allo Stadium - gara decisa dal numero 10 Kenan Yildiz - ritrovando così i 3 punti necessari per continuare la rincorsa al 4º posto. L'ex centrocampista ha dichiarato come la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe decidere il futuro della gestione Tudor, il cui contratto scadrà il prossimo 30 luglio. Ma a tenere banco sono le sorti anche della panchina della Roma, il cui casting affidato a Ghisolfi e Ranieri riporta anche il nome dell' ex tecnico della Juve Massimiliano Allegri .

Marcolin: "Allegri sulle tracce di Ranieri"

"Se Tudor chiudesse bene la stagione, penso che la Juventus se lo terrebbe volentieri. E credo lo meriterebbe nel caso", ha aggiunto. Poi, rimanendo in tema panchine, Marcolin ha giudicato Ranieri "insostituibile", ritenendo inoltre come l'unico profilo che possa reggere il confronto sia quello di Max Allegri: "Se esiste un altro Ranieri per la Roma? Secondo me no. Ranieri Ha vinto in tanti campionati e ha sempre sistemato certe situazioni. Secondo me un allenatore sulle sue tracce potrebbe essere Allegri. Si parla di Pioli o Gasperini, ma il pragmatismo di Allegri, la sua capacità di lettura, il suo rapporto con i giocatori lo può accomunare a Ranieri. Comunque Ranieri sta cercando persone equilibrate, credo per riprodurre quello che ha dato lui stesso alla sua squadra".

Allegri: i trionfi alla Juve

Con 8 stagioni trascorse sulla panchina della Juve, divise nei cicli 2014-2019 e 2021-2024, Massimiliano Allegri ha conquistato 5 scudetti, a cui si aggiunge quello durante la gestione Milan. A suoi ordini, i bianconeri hanno aggiunto in bacheca anche 5 Coppe Italia (record) e 3 Supercoppe Italiane.