Tudor, diretta conferenza Juventus-Lecce: le dichiarazioni

Nuovo weekend e nuovo appuntamento per la Juventus per cercare di continuare a rincorrere l'obiettivo Champions League. C'è soltanto un punto dal quarto posto occupato dal Bologna e quella contro il Lecce può essere un crocevia importante per Tudor . La bagarre è sempre più serrata e con il cambio di allenatore i bianconeri hanno ritrovato entusiasmo e punti: quattro nelle ultime due gare, la vittoria sul Genoa e il pari con la Roma. Il tecnico croato è partito con il piede giusto e ora vuole dare continuità al momento positivo. Alle ore 14 in conferenza analizzerà la prossima sfida con i salentini tra possibili novità e la condizione della squadra. Sarà possibile seguire qui la diretta testuale .

Tudor e il rilancio di Nico Gonzalez

Uno dei giocatori che più si è messo in mostra in questo primo scorcio di Igor Tudor come allenatore della Juventus è senza dubbio Nico Gonzalez. La sua dedizione e disponibilità al sacrificio per aiutare i compagni non sono passati inosservate, tanto che il tecnico lo ha premiato con una maglia da titolare. Ma per l'argentino è come se fosse "esplosa" la juventinità, postando sui social con una maglia retrò della Vecchia Signora e con altri riferimenti, nel corso della settimana, a tinte bianconere.

Juve-Lecce, a breve la conferenza stampa di Tudor

Sono diversi i dubbi che il tecnico croato si è ritrovato nei pensieri tattici in vista della partita con il Lecce. A preoccupare particolarmente sono le condizioni di Thuram che nell'allenamento di giovedì pomeriggio ha eseguito un lavoro a parte a causa di un affaticamento muscolare. La sua presenza sabato sera sarà valutata di ora in ora, prima di sciogliere "la prognosi" comunicando la lista dei convocati. Certi di un'assenza sono, invece, Perin, già out contro la Roma, e Mbangula che ha accusato un sovraccarico muscolare alla coscia destra.

