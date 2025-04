Yildiz-Juve: l'amore c'è, l'ombra del Bayern pure. Futuro insieme se...

Yildiz e il futuro a Torino

Non si tratta di un dettaglio, anche per il futuro di Kenan a Torino: i soldi che arriveranno dalla massima competizione europea in caso di qualificazione saranno la condizione necessaria per evitare un grosso sacrificio estivo sul mercato per quanto riguarda le cessioni. E se la permanenza di Cambiaso resta in discussione (già a gennaio è andato vicino al trasferimento in Inghilterra), quella di Yildiz non lo sarà in caso di Champions anche perché obiettivi e intenti di calciatore e club coincidono, così come il desiderio di costruire una Juventus vincente intorno al suo numero 10. È un concetto che il ragazzo ha ribadito al suo staff e che pure Jorge Mendes, il quale aleggia attorno al turco, conosce benissimo: avanti in bianconero per entrare nella storia del club, a maggior ragione se le ambizioni saranno all’altezza delle aspettative di tutte le parti in causa. Ma in tutto questo, cosa c’entra il Bayern?