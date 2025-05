Tudor, diretta conferenza Juventus-Udinese: le dichiarazioni

Dopo il pareggio in extremis subito contro la Lazio, la Juventus si prepara a tornare in campo per la penultima giornata di Serie A. I bianconeri ospiteranno l'Udinese domenica 18 maggio alle 20:45 all'Allianz Stadium con l'obbligo di ottenere tre punti. Con due vittorie la squadra di Igor Tudor si garantirebbe infatti la qualificazione alla prossima Champions League. A due giorni dalla gara, l'allenatore parlerà in conferenza stampa dalle 14.