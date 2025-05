"Conte in panchina con questi acquisti: Juve, così torni da Scudetto"

"Motta non ha funzionato"

Come giudica questa tribolata stagione?

«Inutile negare che le aspettative fossero ben diverse. Che qualcosa non sia andata per il verso giusto è sotto gli occhi di tutti e certificato dal cambio di allenatore in corsa. Thiago Motta non ha funzionato e ora Tudor sta provando a portare la squadra al traguardo minimo del quarto posto. Sono cinque anni che un top club come la Juve non lotta per la vittoria del campionato. Quando sei alla Juventus, tutto questo non è possibile. Bisogna lottare per il primo posto. Serve una sterzata e un top allenatore…».