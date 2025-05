Portogallo, la scelta di Martinez su Conceicao e Renato Veiga: i convocati per la Nations League

Francisco Conceicao e Renato Veiga prenderanno parte ai prossimi impegni del Portogallo. Come comunicato dalla stessa Federcalcio portoghese, il ct Roberto Martinez ha convocato entrambi i giocatori in forza alla Juventus per la semifinale di Nations League, che vedrà la Selecao contendere alla Germania - che ai quarti ha eliminato l'Italia - l'accesso alla finale dell'8 giugno: gara in programma mercoledì 4 all'Allianz Arena di Monaco. La notizia segue gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante classe 2002, giunto dal Porto in prestito secco fino al 30 giugno. Futuro che appare più incerto dopo l'impiego sempre più marginale nella Juve di Igor Tudor, con una clausola rescissoria da 30 milioni esercitabile entro il 15 luglio e che la dirigenza bianconera non sembra disposta a mettere a bilancio. Così anche per il difensore di proprietà del Chelsea, arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto e su cui Cristiano Giuntoli è già a lavoro per valutarne la possibile permanenza.