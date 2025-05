Ndoye dopo Motta, dal Bologna alla Juve: Giuntoli ci prova. E Conte? Gradisce…

Ndoye strega la Juve e... Conte!

Quest’ultimo nell’estate 2023 prelevò Ndoye dal Basilea per 9 milioni più 2 di bonus, lasciando alla formazione elvetica il 15% sulla futura vendita. Col senno del poi: un affarone. Il contratto del numero 11 rossoblù va in scadenza nel 2027, seppur gli emiliani vantino un’opzione per allungare al 2028. I dialoghi per il prolungamento fino al 2029, però, non sono decollati finora. Insomma, le condizioni - dinanzi a una grande offerta - per valutare una cessione stile quelle di Calafiori e Zirkzee della scorsa estate ci sono tutte. Anche perché l’attuale stipendio di Dan (1,2 milioni annui) appare decisamente abbordabile e alla portata di un top club, che può garantirgli tranquillamente più del doppio (intorno ai 3 milioni a stagione) per i prossimi cinque anni. Alla Juve l’esterno d’attacco svizzero piace molto, così come il suo nominativo era stato fatto a gennaio da un certo Antonio Conte per il dopo Khvicha Kvaratskhelia. Con il Napoli arrivato nella finestra invernale di trattative ad offrire 20 milioni più 5 di bonus al Bologna. Niente da fare.