Juve, dal pigiama alla scelta. E se è quella lì sarebbe una svolta drastica

Se fai il riscaldamento con un pigiama, non puoi sperare in una partenza reattiva. In una stagione che ha visto l’onore della Juventus più volte accoltellato, lo scempio del prepartita con la tutina pastello e delle strisce variegate della prima maglia sono peccati tanto fastidiosi quanto veniali, anche se riguardano quel rispetto nei confronti dei tifosi che sempre più spesso viene a mancare. Sì, la qualificazione in Champions, raggiunta con immane e inverosimile sofferenza contro il Venezia, amnistierà molte colpe, ma non si può e non si deve vendere il quarto posto come un successo. Non dopo il mercato estivo che presupponeva un altro andamento, non dopo aver fallito malamente tutti gli altri obiettivi sportivi, non dopo aver abortito il progetto Motta dopo otto mesi, non dopo aver zoppicato per tutta la stagione. Al fischio finale di ieri, un tifoso ha scritto un aforisma perfetto: «Stasera è successa la cosa più bella della stagione: che è finita». Poi, senza dubbio, vanno onorati il coraggio di Locatelli, l’abnegazione di Thuram (che zoppicando difende l’ultimo pallone andando alla bandierina), la qualità di Yildiz e Kolo, la paratona di Di Gregorio un minuto prima del rigore di Locatelli (forse i sessanta secondi in cui la stagione bianconera è svoltata dalla parte giusta).