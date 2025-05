Diego Lopez, il nome di Comolli per il ds Juve: scoprì Osimhen e Leao

Torino - La situazione dirigenziale della Juventus è in continua evoluzione. A inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, sono attese le ufficializzazioni dell’arrivo di Damien Comolli alla Continassa nel ruolo di direttore generale e la separazione da Cristiano Giuntoli , il cui contratto con la Juventus pesa fino al 2028 per 1,5 milioni annui più bonus . Una rivoluzione vera e propria, l’ennesima di un club che, terminata l’era dei 9 scudetti consecutivi, è ancora alla ricerca di una identità forte e di un progetto da coltivare con continuità e costanza. Comolli , al fianco di un Giorgio Chiellini sempre più al centro , è pronto a mettere la propria esperienza a disposizione della Juventus non solo nella scelta dell’allenatore: sono in aumento le voci di un possibile rinforzo societario dalla Ligue 1, lì da dove arriva proprio l’ormai ex presidente del Tolosa.

Chi è Diego Lopez

Il nome forte di cui si parla è quello dello spagnolo Diego Lopez, la cui storia calcistica merita di essere raccontata. Il tempismo con cui è arrivata la separazione dal Lens qualche giorno fa potrebbe anche essere casuale, ma è un dato da segnalare per un dirigente che all’analisi dei dati, appunto, ha aggiunto una frequentazione assidua dei campi di mezza Europa, per osservare da vicino i talenti. Lopez ha scalato le gerarchie nel corso degli anni, passando dal ruolo di scout a quello di direttore sportivo in lungo percorso di quasi dieci stagioni in Francia dopo i suoi trascorsi al Monaco come collaboratore e al Lille, al Bordeaux e appunto al Lens, dove il 35enne ha scalato le gerarchie fino a diventare uno dei più giovani direttori sportivi dei cinque campionati top d’Europa. Nato a Valencia, Lopez è ormai francese di adozione e con il Lens ha fatto parlare di sé specialmente a gennaio, nell’ultima finestra di mercato: è riuscito a vendere il difensore centrale uzbeko Khusanov al Manchester City per 40 milioni di euro. Tanto che il suo ex datore di lavoro, il proprietario del Lens, Joseph Oughourlian, aveva detto a proposito del lavoro del suo ex ds: «Tutti ora dicono che è stato facile vendere Abdukodir Khusanov, ma una settimana prima non avevo offerte nemmeno per la metà di quella cifra. Diego ha negoziato in modo brillante e intelligente». Per anni Lopez ha lavorato con Luis Campos al Lille che nel tempo è riuscito a pescare talenti come Osimhen, Leao e Gabriel Magalhaes.