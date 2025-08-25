Tuttosport.com

Cambiaso chiede scusa dopo l'espulsione in Juve-Parma: “Brutto gesto di cui mi vergogno"

All'83' della sfida contro i ducali l'esterno bianconero ha colpito Lovik con una gomitata in pieno volto beccandosi il rosso diretto. Attesa per la decisione del giudice sportivo: a rischio la sfida contro l'Inter dopo la sosta
Cambiaso chiede scusa dopo l'espulsione in Juve-Parma: “Brutto gesto di cui mi vergogno" © Getty Images
TORINO - Buona la prima per la Juve di Igor Tudor che all'Allianz Stadium supera 2-0 il Parma nell'esordio in campionato grazie alle reti, entrambe nella ripresa, dei due centravanti: Jonathan David e Dusan Vlahovic, entrato nel finale proprio al posto del canadese. A macchiare la serata l'espulsione diretta a Cambiaso: l'esterno bianconero perde la testa e durante un contrasto di gioco a metà campo colpisce Lovik con una gomitata in pieno volto. Marcenaro, arbitro della sfida, non può fare altro che estrare il cartellino rosso e mandare anzitempo l'azzurro sotto la doccia. Una condotta violenta che potrebbe costare caro in termini disciplinari: il giudice sportivo deciderà infatti nei prossimi giorni la durata della squalifica, che potrebbe anche andare oltre la singola giornata. Di certo Cambiaso salterà la sfida di domenica alle 18.30 a Marassi contro il Genoa, sua ex squadra, mentre resta in forte dubbio la sua presenza nel match contro l'Inter dopo la sosta. 

Dietrofront Cambiaso: le scuse sui social 

Al triplice fischio, a mente fredda, Cambiaso ha fatto un passo indietro chiedendo scusa per l'accaduto attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale "Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile - scrive il classe 2000 -. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine".

 

 

Tudor bacchetta Cambiaso

Anche il tecnico della Signora, Igor Tudor, è intervenuto sulla vicenda al termine del match commentando: "Non gli ho ancora parlato. Ha commesso una leggerezza e verrà multato. Vuole sfruttare tutte le sue potenzialità ed è in crescita costante dal punto di vista mentale. Giocatori come lui sono rari ed è concentrato perché vuole crescere. In fase difensiva sta crescendo bene, in attacco ha cose sue che sono particolari. Per noi è importante".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

 

