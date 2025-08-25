Cambiaso chiede scusa dopo l'espulsione in Juve-Parma: “Brutto gesto di cui mi vergogno"

Dietrofront Cambiaso: le scuse sui social

Al triplice fischio, a mente fredda, Cambiaso ha fatto un passo indietro chiedendo scusa per l'accaduto attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale "Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile - scrive il classe 2000 -. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine".

Tudor bacchetta Cambiaso

Anche il tecnico della Signora, Igor Tudor, è intervenuto sulla vicenda al termine del match commentando: "Non gli ho ancora parlato. Ha commesso una leggerezza e verrà multato. Vuole sfruttare tutte le sue potenzialità ed è in crescita costante dal punto di vista mentale. Giocatori come lui sono rari ed è concentrato perché vuole crescere. In fase difensiva sta crescendo bene, in attacco ha cose sue che sono particolari. Per noi è importante".

