"David, perché la Juve ha fatto l'affare. Retroscena Vlahovic e non tiferò Inter per questo"

Ieri sera il Canada ha affrontato e vinto in amichevole, superando il Galles per 1-0 a Swansea nella seconda partita del suo tour in giro per l’Europa (dopo la netta vittoria per 3-0 in Romania con un gol proprio dell’ex Lilla): stavolta Jonathan David non ha segnato ed è una rarità per il recordman di marcature della Nazionale nordamericana (quota 37 in 69 presenze). Il neo juventino è rimasto in campo 65 minuti e nelle prossime ore rientrerà alla Continassa per riunirsi ai compagni e preparare la supersfida dell’Allianz Stadium contro l’ Inter di sabato sera.

Le parole di Marsch

Intanto David se lo è goduto per dieci giorni Jesse Marsch, ct americano del Canada che con l’Italia ha un rapporto privilegiato, visto che ha vissuto in Toscana e che oggi, parole assolutamente sue, è «un appassionato tifoso del Pisa». Adesso il ct ha un altro motivo (e un’altra squadra) per seguire con attenzione la Serie A, la stella della sua Nazionale, Jonathan David: «Penso che la Juventus mettendolo sotto contratto si sia assicurata un calciatore eccezionale, è molto intelligente, può giocare in differenti posizioni dell’attacco, da solo o in coppia con un’altra punta, è davvero un giocatore fantastico, un bomber di razza, credo che la Juventus abbia davvero fatto un grande affare con lui».