"David, perché la Juve ha fatto l'affare. Retroscena Vlahovic e non tiferò Inter per questo"

Ieri sera il Canada ha affrontato e vinto in amichevole, superando il Galles per 1-0 a Swansea nella seconda partita del suo tour in giro per l’Europa (dopo la netta vittoria per 3-0 in Romania con un gol proprio dell’ex Lilla): stavolta Jonathan David non ha segnato ed è una rarità per il recordman di marcature della Nazionale nordamericana (quota 37 in 69 presenze). Il neo juventino è rimasto in campo 65 minuti e nelle prossime ore rientrerà alla Continassa per riunirsi ai compagni e preparare la supersfida dell’Allianz Stadium contro l’Inter di sabato sera.
Le parole di Marsch
Intanto David se lo è goduto per dieci giorni Jesse Marsch, ct americano del Canada che con l’Italia ha un rapporto privilegiato, visto che ha vissuto in Toscana e che oggi, parole assolutamente sue, è «un appassionato tifoso del Pisa». Adesso il ct ha un altro motivo (e un’altra squadra) per seguire con attenzione la Serie A, la stella della sua Nazionale, Jonathan David: «Penso che la Juventus mettendolo sotto contratto si sia assicurata un calciatore eccezionale, è molto intelligente, può giocare in differenti posizioni dell’attacco, da solo o in coppia con un’altra punta, è davvero un giocatore fantastico, un bomber di razza, credo che la Juventus abbia davvero fatto un grande affare con lui».
David capocannoniere della A?
Pensa possa vincere la classifica marcatori del campionato
«Sicuramente potrà segnare tanti gol, ma mi lasci pure aggiungere che in fase difensiva è un attaccante molto intelligente, lavora tanto per la squadra, per lui è fondamentale il risultato del team, è uno che vuole vincere, è speciale! So che la Juventus vuole tornare ai vertici della Serie A e l’essersi assicurata Jonathan David significa avere un asset importante su cui puntare».
La concorrenza
Quindi lei non è preoccupato per la concorrenza nel reparto con Vlahovic e Openda, proprio perché David sarà la stella dell’attacco bianconero?
«Mi piace molto anche Vlahovic, è un attaccante forte, pensi che lo avremmo voluto al Lipsia (nel 2018, quando Marsch era il vice allenatore della squadra, ndr), ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo... Di una cosa sono certo, diciamo che non rimarrete delusi da Jonathan David, mi creda».
Il Derby d'Italia
Cosa pensa del derby d’Italia tra Juventus e Inter?
«Sicuramente sarà una gara interessante, io adesso sono anche un tifoso della Juventus visto che i bianconeri hanno acquistato David e l’Inter ha venduto Tajon Buchanan, quindi farò il tifo per il mio calciatore».
Su Buchanan
Secondo lei perché Buchanan non ha avuto fortuna all’Inter? Si è trattato solo di una questione legata all’infortunio subito o crede che non gli sia stata data l’occasione di mostrare le proprie abilità?
«Diciamo che l’Inter gioca in un modo differente rispetto al nostro. Ai nerazzurri serve più un tornante, un quinto, mentre Tajon è più un’ala pura. Resto convinto che Buchanan, che adesso è partito benissimo al Villarreal, in ogni caso avrebbe potuto dire la sua anche lì a Milano, anche se sicuramente pure Dumfries è un ottimo calciatore».
