Juve-Borussia Dortmund, la formazione ufficiale: Tudor sorprende

Tempo di Champions League per la Juventus. Un esordio stagione in Europa con una sfida tutt'altro che banale: quella contro il Borussia Dortmund. Corsi e ricorsi storici tra bianconeri e gialloneri, ma la testa è solo ed esclusivamente al presente, alla voglia di cercare i primi 3 punti in una battaglia a tappe che vedrà coinvolte tutte le squadre alla ricerca dell'accesso diretto agli ottavi di finale. Defezioni da una parte e dall'altra: Niko Kovac dovrà fare a meno di 4 elementi, ma anche Igor Tudor non potrà far affidamento su diversi giocatori. Ma quali sono le scelte del tecnico bianconero? Eccole.
Juve, chi dal 1' col Dortmund
DI GREGORIO: Nessun dubbio in porta, ovviamente. Sarà ancora Di Gregorio a proteggere i pali bianconeri. D'altronde se è vero che nell'ultima sfida ha subìto 3 gol dall'Inter, è anche vero che poco poteva incidere sulle conclusioni di Calhanoglu e Thuram. Ma anche in quest'avvio di campionato si è mostrato sicuro nel difendere la porta juventina. Troverà sulla sua strada l'arbitro Letexier: l'ultima volta fu vittoria Juve, ma con Di Gregorio... espulso.
Chi gioca in difesa
KALULU: Tre partite con la Juve in questa stagione (Parma, Genoa e Inter) e altrettanti match giocati dall'inizio sulla fascia destra in cui ha garantito un buon rendimento. Kalulu questa serà farà gli straordinari contro il Dortmund in Champions, ma partirà titolare nella difesa a tre.
BREMER: Il centrale brasiliano è fondamentale per Tudor. Anche contro il Borussia Dortmund, esordio in Champions League, la colonna della difesa Juve guiderà il reparto bianconero. Possibile che a partita in corso il tecnico croato conceda all'ex Toro un po' di riposo per gestire al meglio le energie considerando che il centrale è al rientro dopo un lungo infortunio e dunque va inevitabilmente gestito. Nel caso dalla panchina sono pronti sia Rugani, sia Gatti.
KELLY: Intoccabile nel pacchetto difensivo. Oltre alle sue ormai note qualità difensive, nell'ultimo match contro l'Inter ha dimostrato di avere anche capacità balistiche e realizzative non indifferenti. E chissà che non ci riprovi anche contro i gialloneri, con fiducia e autostima a 1000 dopo la splendida rete di sabato
Tudor, sorpresa a centrocampo
CAMBIASO: Ritrova finalmente il campo. Dopo due giornate di assenza in campionato per squalifica, compreso il sentitissimo match con l'Inter, Cambiaso è pronto nuovamente a giocare. Tudor lo ha annunciato in conferenza, Cambiaso sta bene ed è pronto a macinare km sulla sua corsia sinistra
KOOPMEINERS: In regia al posto di Locatelli, che a sorpresa partirà dalla panchina, ci sarà Koopmeiners. L'olandese affiancherà dal 1' minuto Thuram.
THURAM: Lo conosciamo: fisicità, capacità di inserimento, buona qualità palla al piede. Un centrocampista completo, che giocherà titolare il match contro il Dortmund galvanizzato dall'ottima prestazione (e dal gol) nel Derby d'Italia contro l'Inter del fratello Marcus
MCKENNIE: Dal primo minuto sulla fascia destra non ci sarà Kalulu, che torna al suo posto dietro, ma ci sarà McKennie.
Trequarti e attacco, le scelte
OPENDA: Dopo il buon ingresso a partita in corso contro l'Inter in campionato Lois partirà finalmente partire titolare sulla trequarti per formare un tridente super. D'altronde viene dalla Bundesliga e contro il Borussia ha già giocato diverse volte: 6 precedenti conditi da 2 gol e 2 assist.
YILDIZ: Neanche in discussione la titolarità del numero 10. Il gol fantastico realizzato sabato scorso è stata l'ulteriore testimonianza di come stia proseguendo con step di crescita importanti, diventando sempre più decisivo e sempre più presente nel gioco bianconero. Ora la ricerca di una notte europea da sogno.
DAVID: La prova di Vlahovic dal 1' contro l'Inter non è stata convincente. Dopo le buone prestazioni da subentrato, il serbo rimesso titolare non ha soddisfatto. E così Tudor è pronto a tornare "all'antico": spazio a David dal 1', con Dusan come mossa a gara in corso
Juve, così in campo contro il Dortmund
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David.
