Juve-Borussia Dortmund, la formazione ufficiale: Tudor sorprende

KALULU : Tre partite con la Juve in questa stagione (Parma, Genoa e Inter) e altrettanti match giocati dall'inizio sulla fascia destra in cui ha garantito un buon rendimento. Kalulu questa serà farà gli straordinari contro il Dortmund in Champions, ma partirà titolare nella difesa a tre.

BREMER: Il centrale brasiliano è fondamentale per Tudor. Anche contro il Borussia Dortmund, esordio in Champions League, la colonna della difesa Juve guiderà il reparto bianconero. Possibile che a partita in corso il tecnico croato conceda all'ex Toro un po' di riposo per gestire al meglio le energie considerando che il centrale è al rientro dopo un lungo infortunio e dunque va inevitabilmente gestito. Nel caso dalla panchina sono pronti sia Rugani, sia Gatti.

KELLY: Intoccabile nel pacchetto difensivo. Oltre alle sue ormai note qualità difensive, nell'ultimo match contro l'Inter ha dimostrato di avere anche capacità balistiche e realizzative non indifferenti. E chissà che non ci riprovi anche contro i gialloneri, con fiducia e autostima a 1000 dopo la splendida rete di sabato