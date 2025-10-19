"Vlahovic così è una macchina da gol! Juve, cambia la storia: c'è ancora tempo. E all'amico Tudor..."

Zoran Mirkovic, attuale ct - ad interim - della Serbia, nonché ex difensore di Atalanta e Juventus, ha puntato sin da subito su Vlahovic, mandandolo in campo dal 1’ contro Andorra: “Questa partita è arrivata in un brutto momento per noi, avevamo perso la gara contro l’Albania (con l’ex ct Stojkovic che ha così rassegnato le dimissioni, ndr). Per noi è stato molto importante vincere (per 3-1 fuori casa, ndr). Dusan si è presentato motivato e concentrato per il match. Poi ha disputato un’ottima prestazione, ha segnato, ha avuto più occasioni: tutte le cose che ha fatto sono state di qualità”. Ha mostrato di credere in Vlahovic. “Dusan è una macchina da gol, quando gioca segna, solo se non gioca, non segna. Per la nostra squadra è un calciatore fondamentale. La sua qualità non è in dubbio. Direi che lui, Mitrovic, Pavlovic e Kostic sono tra i giocatori più importanti della nostra selezione, è logico puntare su di loro”.