Juve, diretta: Cremonese prima di Spalletti, formazioni e risultato in tempo reale

L'esperienza di Luciano Spalletti ( che ieri ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione ) sulla panchina della Juve inizia con la sfida contro la Cremonese allo Stadio Zini di Cremona. I bianconeri dopo l'esonero di Tudor hanno vinto per 3-1 contro l'Udinese guidati da Brambilla, e ora provano a portare a casa altri tre punti. Di fronte, da affrontare, c'è però una delle grandi sorprese di questa Serie A . La squadra di Nicola, infatti, ha conquistato ben 14 punti, soltanto uno in meno della Vecchia Signora.

19:40

L'importanza del regista per Spalletti

Spalletti ha sempre cercato, nelle sue rose, il giocatore giusto a cui dare le bacchette per scandire il ritmo. A metà anni 2000, individuò Pizarro, centrale nell’Udinese e poi richiesto e ottenuto alla Roma. Nella sua seconda esperienza in giallorosso diede le chiavi del centrocampo ad un Paredes che sembrava invece destinato ai margini. All'Inter fu Brozovic – che aveva già fatto le valigie per lasciare Milano – e al Napoli Lobotka. E alla Juve? La risposta sembra essere Locatelli: paradossale, visto che con con l'Italia...

19:29

Comolli e il sonno perso

A parlare ieri in conferenza non solo Luciano Spalletti, ma anche il direttore generale bianconero Damien Comolli. Il dirigente ha spiegato anche dell'esonero di Tudor, "una scelta dipesa dai risultati". Ma non ha mancato di mandare anche una frecciata più o meno velata: "Non perdo il sonno per il mercato, al massimo lo perdevo per le prestazioni della squadra..." (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

19:15

Yildiz come... Kvaratskhelia

Al suo esordio bianconero Spalletti dovrà fare a meno di Yildiz. Per il 10 nulla di grave, una scelta precauzionale, per tutelare il ginocchio del turco in vista dei prossimi impegni stagionali prima della sosta. Il tecnico intanto fantastica di costruire la Juventus intorno a lui, sulla falsa riga di quanto fatto a Napoli con Khvicha Kvaratskhelia

19:10

Spalletti tra ironia e filosofia

La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus è stata intrisa di concetti, messaggi e tanto altro. Lo Scudetto, il contratto, il tatuaggo per il tricolore vinto con il Napoli: il tecnico toscano non ha tralasciato nulla nel suo primo botta e risposta da tecnico bianconero (L'ANALISI PUNTO PER PUNTO DELLA CONFERENZA)

19:00

Avversario in forma

La Cremonese è una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione. I grigiorossi, neopromossi in Serie A, vengono dalla vittoria sul Genoa. Un successo che ha permesso loro di salire a 14 punti in classifica, solo 1 in meno della Juve. Alla vigilia del match, il tecnico Davide Nicola ha analizzato la sfida contro i bianconeri e parlato del loro cambio di allenatore: “Non ho dubbi che Spalletti sia un allenatore di grande livello sotto tutti i punti di vista. Sfidiamo una squadra che ha attitudine a vincere e lotta per obiettivi importanti come lo scudetto, ma c’è anche chi punta a migliorarsi ogni giorno come noi. Contro la Juventus la sfida sarà quella di...” (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

18:55

Juve, quali le scelte di Spalletti?

A poco meno di due ore dall'inizio del match allo Zini contro la Cremonese, ci si interroga su quella che potrebbe essere la prima formazione bianconera schierata da Spalletti. Davanti con tutta probabilità spazio a Conceicao, Vlahovic e Openda.

18:50

Compleanno Juve: e Del Piero...

Nella giornata di oggi il club bianconero compie 128 anni dalla sua nascita. La Juve ha pubblicato un video emozionante sui propri canali: la voce narrante non poteva che essere quella del giocatore più rappresentativo: Alessandro Del Piero. Parole semplici ma profonde quella della bandiera bianconera, con un messaggio chiarissimo...

18:45

Inizia l'era Spalletti

Questa sera il primo match di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. Allo Zini contro la Cremonese c'è la prima alla guida dei bianconeri. Un inizio non fortunatissimo per il tecnico di Certaldo: fuori dai convocati Juve sia Kelly che Yildiz (QUI I DETTAGLI)

Stadio Giovanni Zini - Cremona