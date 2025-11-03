Yildiz da Champions, ecco dove: Spalletti e il ruolo di Kenan nella sua nuova Juve. Koop blindato

TORINO - Kenan Yildiz ci sarà, e Juve-Sporting assume già un altro significato, forse più profondo. Perché la prima di Spalletti in Champions League - per certi versi decisiva - coinciderà pure con la prima volta in cui il numero dieci e il tecnico toscano saranno dalla stessa parte. Inevitabile: è una dinamica da comprendere, quindi approfondire. Ché su tante cose Igor Tudor ha lasciato a desiderare, ma su una no, proprio no: il fatto di aver messo il turco al centro del villaggio, di avergli dato le chiavi in mano della squadra. A volte è sembrato tanto, per Kenan. Altre volte è parso giusto, quasi inevitabile. Comunque, la consegna delle responsabilità ha finito per accelerare il processo di crescita di Yildiz, oggi ad altezza Juventus e (chissà) pure oltre. E su quell’altezza Lucio ha idee veramente chiare. In parte si sono viste già con la Cremonese, in particolare nel ruolo di Openda: non un esterno, nemmeno una semplice seconda punta. Il belga ha agito attorno a Vlahovic e ha sfruttato gli spazi che la Juve contava di creare, mostrandosi tanto vivo quanto impreciso. Facendo volume, però.