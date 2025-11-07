Chiellini e la nuova sfida alla Juve: “A cosa puntiamo entro il 2027”

Dopo anni passati a difendere la Juve , Giorgio Chiellini è tornato in bianconero, questa volta come dirigente e da alcuni mesi in particolare come Director of Football Strategy . Intervenuto durante il Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi, l'ex centrale ha spiegato: " Il mio ruolo in Juventus nasce con l’obiettivo di combinare la parte sportiva e quella istituzionale - riporta Calcio e Finanza -. Sto proseguendo il lavoro iniziato da Francesco Calvo, che mi ha introdotto in questo ambiente lo scorso anno. A livello aziendale sto affiancando Comolli nella gestione del club , cercando di unire la mia esperienza da calciatore a una nuova prospettiva dirigenziale".

Chiellini ha scelto di iniziare una carriera come dirigente e non di fare l'allenatore come invece hanno fatto tanti suoi ex compagni di squadra. "Ho sempre sentito più naturale il passaggio a un ruolo gestionale, strategico - ha continuato -, anche se credo che la leadership resti la stessa. Quando iniziava una stagione, guardavo ai miei compagni come a 25 aziende diverse: ognuna con i propri obiettivi, i propri interessi. Il compito del leader è far capire che senza unità d’intenti nessuno vince, né la squadra né le singole persone. Ma anche noi, da giocatori, avevamo i nostri “capi”: l’allenatore, la società, la proprietà. È una catena di responsabilità che non si spezza mai".

Parlando della situazione economica della Juve, Chiellini ha aggiunto: "Purtroppo veniamo da bilanci negativi (qui l'esito dell'Assemblea degli Azionisti), specialmente negli anni del Covid e in quelli successivi, con la mancata qualificazione in Champions che ha pesato molto. L’obiettivo è arrivare al breakeven entro il 2026-27, puntando su sostenibilità e risultati. Siamo stati pionieri nel progetto delle seconde squadre e ora ne stiamo raccogliendo i frutti, come con Yildiz. È vero, abbiamo dovuto sacrificare alcuni talenti per ragioni di bilancio, ma questo rientra in una strategia più ampia: creare un sistema sostenibile".