"Boiata assurda", "Regole che non ci sono" e la Juve che "con Yildiz nasconde": l'analisi a Sky

La Juve vince e convince contro il Bologna , soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della voglia di voler conquistare a tutti i costi la vittoria. Tre punti pesanti e su un campo difficile per bianconeri che ora tornano vicinissimi al quarto posto. La classifica inizia a delinearsi in vetta ma non c'è possibilità di sedersi perché, giornata dopo giornata, può succedere di tutto. L'1-0 al Dall'Ara può essere la spinta al morale per Spalletti e i suoi ragazzi per iniziare a dare una spinta diversa da qui in poi. Questo il tema su cui nasce il dibattito a Sky Club con Caressa e i suoi ospiti.

L'analisi di Bologna-Juve

E si inizia proprio da Marocchi nell'analisi della partita: "Per 95' mai vista così la Juventus. Poi c'è sempre il solito discorso che un po' di qualità in più non guasterebbe. Il solito, meraviglioso Yildiz, e alla fine supera il Bologna che poteva essere stanco ma l'ha costretta ad andare forte". Per Bergomi invece: "La Juve bene sin dall'inizio. Nel gioco degli accoppiamenti, uomo su uomo che vanno a ricercare tutti, ha messo in difficoltà il Bologna che è maestro in questo e invece faceva fatica e vincevano i duelli. Non riuscivano a tenere su il pallone, mentre la Juve in avanti con Yildiz, Conceicao e la posizione di David, l'entrata di McKennie dentro al campo... Il Bologna ha faticato a capire questi movimenti e solo per caso non è arrivato prima il gol: una volta il fuorigioco, la spinta di Lucumì, altre situazioni e poi l'ha sbloccata nel secondo tempo. Vittoria meritata questa per la Juventus".

Marchegiani e la differeza tra Bologna e Juve

E Marchegiani spiega: "Openda bene quando è entrato, mentre David si è dato molto da fare e ha giocato la partita più complicata perché nel primo tempo il Bologna ha provato a fare la partita. È mancato il centrocampo del Bologna, non ha fatto quel che fa solitamente: Ferguson sottotono, Pobega tanto dinamismo ma un po' fuori dalla qualità del gioco della squadra. Ha calciato diverse volte in porta nella prima frazione, anche la traversa di Zortea. La Juve, però, quando ripartiva trovava sempre spazio e ha avuto qualche occasione: è mancato l'ultimo passaggio, qualche movimento mancato di David... Nel complesso la Juve bene e nel secondo tempo ha legittimato il risultato".