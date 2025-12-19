Spalletti, diretta conferenza Juventus-Roma: le dichiarazioni

Il primo obiettivo della Juventus è quello di dare continuità agli ultimi risultati per fare il salto di qualità in campionato ma anche sotto l'aspetto mentale e tecnico in campo. La gara contro la Roma arriva in un momento importante con la possibilità di accorciare sui giallorossi - ora a più quattro in classifica - e di rientrare ampiamente in corsa per i primi quattro posti. La vittoria sul Bologna ha ridato serenità, soprattutto per l'atteggiamento mostrato al Dall'Ara, e ora contro Gasperini c'è da mettere in campo la stessa voglia per vincere i duelli e provare a portare a casa punti fondamentali. Per Spalletti è una gara speciale, da ex, ma è anche un confronto con il tecnico giallorosso, e per questo lo analizza in conferenza alla vigilia della sfida.

Juve-Roma, conferenza Spalletti

L'allenatore della Juve inizia la sua conferenza: "Mi ha fatto piacere la vittoria sul Bologna e averli visto allenarsi i giocatori nella maniera corretta e soltanto questa gara qui lo abbiamo fatto vedere questo miglioramento e quel che deve essere il modo di avvicinarsi a un calcio attuale. L'hanno fatto in una gara tosta, difficile, e penso che questo riesca a determinare una evoluzione e un andare a prendere anche altre cose successive perché, questo non lo avevamo detto, ce lo abbiamo a portata di mano è che non sappiamo riconoscerlo e mettere in paratica. Poi è il mantenerle nel lungo periodo le cose che fanno la differenza".

