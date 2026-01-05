“Devi essere un cane rabbioso, chi doveva tirare”, “È una sorta di Locatelli": Juve, l’analisi Sky

La Juve frena la sua corsa e lo fa in casa contro il Lecce in una partita dominata ma in cui a farla da padrone sono gli errori individuali: da una parte Cambiaso 'regala' l'azione del gol a Banda e dall'altra c'è il rigore sbagliato da David . Proprio questo ultimo punto è il primo punto del dibattito a Sky Club con Caressa e i suoi ospiti. Tutti gli opinionisti si sono espressi sulla situazione e sul momento dei bianconeri, con il tema mercato a far capire le priorità del club a gennaio.

Juve-Lecce, l'analisi del Club

Di Canio analizza così la gara della Juve: "Lo avevo detto sulla Juve, vedremo. Spalletti ha detto che la squadra deve migliorare nell'ultimo passaggio ma i giocatori sono questi. Arrivano meglio e stanno migliorando tutti nelle loro posizioni, vedi anche McKennie che è il giocatore più intelligente a livello tattico nelle due fasi. Questo per dire che è bravo lui ma non c'è nemmeno un'eccellenza a livello interpretativo. Grazie a Spalletti riescono ad arrivare lì ed essere pericolosi, qualche partita la vinceranno giocando così ma ce ne saranno tante come quella con il Lecce perché può capitare poi di subire un gol, siccome in mezzo e dietro non sei eccelso, e davanti a volte non hai qualità per segnare". E Marchegiani: "La cosa che ha colpito sono le volte che la Juve è andata al cross da dentro l'area, Yildiz ha saltato il diretto avversario tantissime volte, senza trovare il passaggio giusto che poi diventa freddezza e qualità nella giocata singola".

Il peso della maglia Juve

"Pesa anche la maglia per qualcuno? Yildiz la sua dieci la riempie bene e per certe cose mi ha ricordato Del Piero" sottolinea Caressa. De Grandis aggiunge: "Lui salta l'uomo benissimo poi tante volte va troppo di corsa che sull'ultimo passaggio potrebbe fare meglio. Sembra faccia tutto senza freni". Di Canio: "Si carica tutti sulle spalle e deve fare quelle cose ma tante volte ne cerca una di più per mandare i compagni in porta e basterebbe invece una palla più cattiva per essere più deciso. Sul peso della maglia? Certo che c'è. La Juve ha un seguito di tanti tifosi e ora con i social i commenti arrivano da tutte le parti, e i giudizi per questi ragazzi contano tanto". Sul peso della maglia dice la sua anche Bergomi: "Per me in questo momento pesa soltanto per il ruolo del centravanti".