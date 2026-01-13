Il Riso abbonda nel mercato Juve da Frattesi a Maldini, da Tonali a Lucca: cosa bolle in pentola

Il menù del mercato invernale della Juventus potrebbe essere soprattutto a base di… Riso . “Erre” rigorosamente maiuscola in riferimento al fondatore e leader dell’agenzia di calciatori GR Sports , ormai tra le più importanti nel panorama internazionale: Giuseppe Riso , appunto. I summit e le apparizioni del noto procuratore sul pianeta bianconero appaiono, infatti, sempre più frequenti nelle ultime settimane. E col mercato aperto bisogna stare decisamente attenti, dato che non si può pensare si tratti solamente di visite di cortesia. Dialoghi partiti a inizio dicembre in relazione all’interesse manifestato dalla Signora per Davide Frattesi . Un nome che non va affatto depennato dall’agenda dell’ ad Damien Comolli e da quella del ds Marco Ottolini , che restano vigili sulle evoluzioni riguardanti il centrocampista dell’Inter. La sensazione è che la pista legata la classe 1999 possa riscaldarsi di nuovo negli ultimi 10 giorni della finestra invernale, quando i nerazzurri potrebbero aprire la porta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Vedremo. Tempo al tempo, senza fretta.

Lucca e Maldini: le valutazioni della Juve sugli assistiti di Riso

Intanto in queste settimane Riso e la Juve hanno parlato anche di altri due assistiti dell’agente, ovvero Lorenzo Lucca e Daniel Maldini. Entrambi chiamati e fatti esordire in Nazionale proprio da quel Luciano Spalletti che ora siede sulla panchina juventina. Tradotto: il tecnico di Certaldo stima e apprezza entrambi, ma al momento sul centravanti la Juve non sembra intenzionata ad affondare il colpo, pur avendo memorizzato l’eventuale disponibilità di Lucca (ormai in procinto di lasciare il Napoli in prestito con diritto di riscatto). Discorso diverso per il figlio d’arte: Maldini, infatti, per caratteristiche si può candidare a occupare la casella attualmente vacante del vice Yildiz. Federico Chiesa resta il preferito per puntellare il reparto offensivo, ma il nome del classe 2001 viene comunque vagliato come possibile piano B, se nel frattempo non dovesse accasarsi altrove (occhio sempre alla Lazio).