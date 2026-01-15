Chiesa-Juve, giorni decisivi: l’assist è di Salah. E per il nuovo bomber c’è l’ok di Spalletti

Obiettivi Juve tra difesa e attacco

E proprio sulle pretese: si lavora per accontentare quelle di Marcos Senesi, centrale del Bournemouth. Alla società inglese è stata chiarita l’intenzione della Juventus di formulare un’offerta ufficiale quando sarà possibile, ossia dal primo febbraio. Ottolini e Comolli sono convinti che l’argentino - con passaporto italiano - possa essere il rinforzo perfetto per l’estate, quando magari un po’ di proposte per rifare il reparto arretrato potranno essere valutate. In primis per Federico Gatti, quindi per Teun Koopmeiners, senza dimenticare la crescita esponenziale di Lloyd Kelly e perciò l’attenzione diventata sempre più importante in Inghilterra, dove il suo nome è tra i più chiacchierati. Insomma, manovre in corso, e un po’ ovunque: il principale contendente sul fronte Senesi rimane il Barcellona, ma qui la Juve vuole giocare tanto d’anticipo quanto d’astuzia, garantendo minutaggio al giocatore e chiudendo in tempi brevi - o almeno provando a farlo - l’accordo con il calciatore. Resistono infine le alternative in attacco, da Daniel Maldini, che è un nome sul taccuino finché ci sarà la possibilità di strapparlo in prestito dall’Atalanta, ormai appagata dal fresco arrivo di Raspadori, che spera così di saltare in maniera definitiva sul treno Nazionale, magari del Mondiale. In questo senso sono al rialzo le quotazioni di Mateta del Crystal Palace. Contatti nelle ultime ore tra i due club, più che altro esplorativi per capire se ci siano gli estremi per un trasferimento dell’attaccante francese a Torino, valutato tra i 30 e i 35 milioni. Tra i primi estimatori di Mateta lo stesso Spalletti, che avrebbe dato l’ok - in termini di identikit - per il dopo Vlahovic.