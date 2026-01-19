Juve-Benfica, designato l'arbitro Champions: c'è un precedente positivo, anche il Var non è una novità

Archiviata la sconfitta contro il Cagliari, per la Juve è tempo di pensare alla sfida di Champions League contro il Benfica di Mourinho . Una gara importante con in palio punti pesanti per cercare di restare in corsa nella competizione europea e tenersi stretti almeno i playoff. I bianconeri sono a quota 9 punti, a tre di vantaggio proprio sui portoghesi, anche per questo è una sfida fondamentale e giocarla all'Allianz può essere un vantaggio da sfruttare in questo senso. Intanto la UEFA ha designato gli arbitri per le vari gare e per la Juve non c'è una novità ad arbirtrare, nemmeno al Var.

Designazione arbitrale per Juventus-Benfica

Sarà Serdar Gozubuyuk a dirigere la sfida tra Juventus e Benfica, in programma mercoledì all’Allianz Stadium e valida per il penultimo turno della League Phase di Champions League. L’arbitro olandese sarà affiancato dagli assistenti connazionali Inia e Honig, mentre il quarto uomo sarà Manschot, completando così una squadra tutta olandese sul terreno di gioco. Al VAR è stato designato il belga Van Driessche, con l’olandese Higler nel ruolo di AVAR. Sempre mercoledì scenderà in campo anche l’Atalanta, impegnata contro l’Athletic Bilbao: per la gara dei nerazzurri l’UEFA ha scelto un altro fischietto dei Paesi Bassi, Danny Makkelie.

I precedenti della Juventus con Gozubuyuk

Per la Juventus non si tratta di una prima assoluta con Gozubuyuk. Il direttore di gara olandese ha infatti già arbitrato i bianconeri nel ritorno degli ottavi di Europa League 2022-23, vinto 2-0 sul campo del Friburgo grazie alle reti di Vlahovic e Chiesa. Nel finale di quella partita è successo un episodio grave e singolare: una follia dei tifosi di casa ha rischiato di recare gravi danni a Bremer. In occasione di un calcio di punizione per il Friburgo in area della Juve, è stato lanciato un tubo di metallo verso il difensore brasiliano, che fortunatamente non è stato colpito dall'oggetto. In generale, il bilancio di Gozubuyuk con le squadre italiane è ampiamente positivo: dieci vittorie complessive tra Europa League, Champions e Conference. Tra queste spiccano successi importanti come Braga-Napoli, Salisburgo-Inter e Bologna-Borussia Dortmund in Champions League. Le sconfitte delle italiane sotto la sua direzione sono invece quattro, con Lazio e Roma protagoniste negative.