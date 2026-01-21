Tuttosport.com
Juve-Napoli, l’arbitro è di nuovo Mariani: Allegri incredulo. Doveri al Var: la Cabala dice…

Designati i direttori di gara del prossimo turno di campionato: nel 2024 l’inspiegabile giallo a Vlahovic nel ko contro l’allora squadra di Calzona
Juve-Napoli, l’arbitro è di nuovo Mariani: Allegri incredulo. Doveri al Var: la Cabala dice… © Getty
5 min
La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 22esima giornata. Un turno di Serie A davvero impegnativo, che si aprirà con l'anticipo di venerdì sera tra nerazzurri: sarà Inter contro Pisa a San Siro, con la squadra di Chivu reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro l'Arsenal di Arteta e ad arbitrare sarà Matteo Mercenaro. L'ultima gara di giornata sarà il posticipo di lunedì tra Verona ed Udinese affidato a Gianluca Manganiello, con gli scaligeri chiamati urgentemente a fare punti per abbandonare i bassifondi della classifica. Al centro della 22esima giornata, ci sarà la sfida tra Juventus e Napoli, che andrà in scena domenica 25 gennaio alle 18:00. L'incontro che vedrà Spalletti e Conte affrontare i rispettivi passati, sarà diretto da un arbitro che ha molti precedenti con la Juventus, soprattutto nei big match. 

Juve-Napoli, ecco chi è l'arbitro

Sarà Maurizio Mariani a dirigere il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Tegoni e Berti, mentre il quarto uomo uomo sarà Marchetti. Al VAR è stato designato Doveri, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Per l'arbitro romano non è una prima volta, bensì ci sono diversi precedenti con il Napoli, ma anche con altre big (Milan e Inter su tutte).

Nel 2020 il Napoli di Gattuso aveva sconfitto al Maradona la Juve di Sarri (gol di Zielinski, Insigne e Ronaldo), mentre nel 2021 la squadra di Pirlo aveva sconfitto allo Stadium gli azzurri di Gattuso ( gol di Ronaldo, Dybala e Insigne). Tra le sfide più recenti invece quella del 2024, terminata a favore dei partenopei di Calzona contro la Juve di Allegri (gol di Kvara, Raspadori e Chiesa).

E proprio in quest'ultimo incontro non sono mancati episodi che hanno creato non poche discussioni. Al 2' una trattenuta in area di rigore di Cambiaso su Kvaratskhelia fece storcere il naso ai calciatori del Napoli, con Mariani che lasciò correre senza concedere il calcio di rigore. All'85' venne poi concesso un rigore, con l'arbitro romano richiamato all'On Field Review per assegnare il penalty alla squadra di Calzona. Penalty sbagliato da Osimhen, con la ribattuta trasformata in gol da Raspadori all'88', rete che consegnò di fatto tre punti al Napoli. Impossibile, poi, dimenticare ciò che successe a Vlahovic.  Adesso la sfida sarà tra Luciano Spalletti - sponda Juve - ed Antonio Conte, in un match decisivo ai fini della classifica.

Doveri al VAR: tutti i precedenti con la Juve

Per quanto riguarda Daniele Doveri quella di sabato sarà la 14ª partita dove supervisionerà al VAR la Juventus. L'ultima volta risale alla sfida fra Juve e Lecce del 3 gennaio 2026, dove è stato assegnato un rigore ai bianconeri (braccio largo di Kaba su tiro di David), proprio dopo l'intervento del VAR. Una partita che ha lasciato tanta delusione e tanta frustrazione nella Juve, più del ko esterno contro il Cagliari nell'ultima di campionato.

Nel 2025 l'unica gara con Doveri al VAR è la sfida tra Fiorentina e Juve, persa 3-0 dai bianconeri Kean e Fagioli sugli scudi da ex. Episodi controversi invece ci sono stati con Doveri direttore di gara quando, proprio a Firenze assegnò il rigore su Vlahovic ma dopo essere stato richiamato da Guida al VAR ci ripensò assegnando una punizione a favore della Fiorentina. Il bilancio della Juve con Doveri al VAR recita 5 vittorie a fronte di 3 sconfitte e 5 pareggi.

Tutte le news di Juventus

Le designazioni della 22ª giornata

INTER – PISA (Venerdì 23/01 h. 20.45)

MARCENARO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MASSA

COMO – TORINO (Sabato 24/01 h. 15.00)

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV:      GALIPO’

VAR:      PATERNA

AVAR:      DOVERI

FIORENTINA – CAGLIARI (Sabato 24/01 h. 18.00)

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV:       BONACINA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

LECCE – LAZIO (Sabato 24/01 h. 20.45)

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV:      RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABISSO

SASSUOLO – CREMONESE (Domenica 25/01 h. 12.30)

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV:      FABBRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    LA PENNA

ATALANTA – PARMA (Domenica 25/01 h. 15.00)

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV:     MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      MARINI

GENOA – BOLOGNA (Domenica 25/01 h. 15.00)

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV:     PAIRETTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MASSA

JUVENTUS – NAPOLI (Domenica 25/01 h. 18.00)

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       DI PAOLO

ROMA – MILAN  (Domenica 25/01 h. 20.45)

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV:       ZUFFERLI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     ABISSO

H. VERONA – UDINESE (Lunedì 26/01 h. 20.45)

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV:     TURRINI

VAR:    AURELIANO

AVAR:      PAGANESSI

Tutte le news di Juventus

Le designazioni della 22ª giornata

