Imbarazzo Open Var, l'audio esilarante Guida-Mazzoleni e in tv toni da sitcom: "Grandissimi varisti"

Gli episodi di Juve-Lazio: narrazione su Thuram ai confini della realtà, Gila-Cabal senza errore: "Se c'è solo negligenza non c'è punibilità"
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Si è chiuso un altro weekend di Serie A e con diverse polemiche arrivate da alcuni campi, soprattutto all'Allianz Stadium nel match tra Juve e Lazio. Il rigore non concesso per il contatto tra Gila e Cabal nell'area biancoceleste, ma anche la rete annullata a Koopmeiners per la posizione di fuorigioco di Thuram. A Open Var è Dino Tommasi a parlare e commentare gli episodi dando una spiegazione dettagliata di quanto successo. 

Juve-Lazio e il contatto Gila-Cabal

In questa partita l'episodio che ha portato alle polemiche è il contatto tra Gila e Cabal nell'area di rigore della Lazio. Dalla Sala Var appena vedono la situazione esclamano: "È uno scontro dopo". Poi continuano: "A meno che non sia imprudente... no, no". L'azione viene rivista da più angolature, anche dalla retro alta: "Check completato il primo". Intanto Koopmeiners calcia e segna, Guida annulla subito la rete e da Lissone ricontrollano, dando conferma del contatto regolare nel primo episodio: "Tocca Thuram? Mi interessa sapere quello...". Il botta e risposta tra Mazzoleni e Maresca: "Tocca addirittura... Anche se non la tocca non cambia... Se la sfiora, la tocca... comunque impatta". A chiudere la conversazione delirante, quando l'unica cosa confermata è che Thuram non tocca il pallone, il virgolettato senza senso logico: "Thuram allarga la gamba e dunque confermato il fuorigioco". Se non si crede alla malafede, allora si è di fronte una palese, manifesta incapacità di arbitrare. 

Il commento di Tommasi a Open Var

Tommasi, ex arbitro e componente della CAN, completa il quadro vaneggiante, inventando un movimento di Thuram a disturbare Provedel inesistente, non c'è alcun fastidio per il portiere! "La decisione di annullare il gol a Koopmeiners è corretta, Thuram fa un chiaro movimento che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parata. Guida vede un tocco sul ginocchio ma non è necessario perché la sola posizione è punibile a prescindere da un suo tocco". Poi l'ex arbitro continua sul mancato rigore arrampicandosi su specchi inenarrabili: "Questa è una situazione molto complessa. Partiamo da una disposizione internazionale di cui parlano anche gli arbitri in campo: Cabal scarica il pallone e una volta scaricato se c'è un contatto negligente c'è un play on. In questo caso il pallone resta a McKennie per una possibile triangolazione e questo è l'elemento ulteriore che porta a una matrice di punibilità...". 

"Mazzoleni-Maresca due grandissimi varisti"

L'ex arbitro poi continua: "Non c'è imprudenza ma comunque c'è la punibilità. Situazione molto difficile dal campo e di una complessità vera: Mazzoleni e Maresca, due grandissimi varisti, si focalizzano sull'imprudenza e non vanno a considerare la giocabilità ulteriore". Poi la differenza con il rigore dato all'Inter nel derby per una situazione simile: "Se c'è un fallo in ritardo con il pallone già scaricato con uno step on foot o un fallo duro, a prescindere dall'ulteriore giocabilità del pallone da parte del calciatore, c'è comunque punibilità. Se c'è soltanto negligenza non c'è punibilità". E la Juve sale in testa nella classifica dei torti arbitrali...

Genoa-Napoli, Tommasi: "Non è rigore su Vergara"

Al contatto immediato tra Vergara e Cornet dalla Sala Var dicono subito: "C'è un contatto, per me è calcio di rigore". Il controllo poi prosegue da varie angolazioni per vedere il contatto: "Sì, lo pesta sul collo del piede. Ora controlliamo l'APP". Poi Massa viene richiamato all'OFR e gli viene mostrato l'episodio col fermo immagine e poi dalle varie angolature. A quel punto il direttore di gara torna verso il centro del campo e annuncia il rigore per il Napoli. Il commento di Tommasi: "Di Bello e Fabbri si fanno attirare dal contatto tra il piede di Cornet e il collo-piede di Vergara. In verità è una semplice presa di posizione e un movimento del tutto accidentale da parte del giocatore del Genoa, per tanto non doveva essere fischiato il rigore. Facciamo una considerazione: lo step on foot nasce per punire situazioni di imprudenza, qui gli tocca il collo del piede ma è un'azione di dinamica del gioco del calcio. Non c'è nessuna punibilità e dal Var si fanno attrarre dalla prima immagine che può sembrare fallosa ma è una strisciata accidentale".  L’ex arbitro ha poi spiegato l’errore nella chiamata dell’On Field Review: "Richiamarlo non è stato corretto. L’OFR viene chiamato in caso di errore chiaro. Questo è un movimento di dinamica, è una chiamata errata". Tommasi ha commentato anche il rigore assegnato al Genoa da Massa: "Non ci sono dubbi, è un chiaro sgambetto di Meret su Vitinha. Calcio di rigore corretto, in questo caso ottima la chiamata all’OFR, Massa è bravo a recepirla e dare calcio di rigore con ammonizione".

Rosso a Pobega e gol annullato al Parma

Il primo episodio è quello legato al fallo di Pobega su Keita dove Collu estrae subito il cartellino giallo. Dalla Sala Var controllano il movimento e il tocco del centrocampista rossoblù sul polpaccio dell'avversario: "Fammelo vedere in dinamica se è nella corsa o un gesto volontario". E continuano il discorso: "Cosa dici? Il tacchetto glielo mette...". E poi consigliano l'OFR per valutare tutta l'azione e quanto successo. Alla fine il direttore di gara opta per il cartellino rosso per "grave fallo di gioco". Tommasi commenta: "Collu dal campo vede l'ancata, lo dice e interrompe l'azione con il giallo giusto per SPA. Pobega allunga il piede e con i tacchetti colpisce Keita. Questo ha tutti i crismi per la condotta violenta". Sul gol annullato, invece: "Pellegrino è in fuorigioco... Non tocca la palla ma fa un movimento a contendere il pallone impattando sull'azione"

