Imbarazzo Open Var, l'audio esilarante Guida-Mazzoleni e in tv toni da sitcom: "Grandissimi varisti"

Si è chiuso un altro weekend di Serie A e con diverse polemiche arrivate da alcuni campi, soprattutto all'Allianz Stadium nel match tra Juve e Lazio . Il rigore non concesso per il contatto tra Gila e Cabal nell'area biancoceleste, ma anche la rete annullata a Koopmeiners per la posizione di fuorigioco di Thuram . A Open Var è Dino Tommasi a parlare e commentare gli episodi dando una spiegazione dettagliata di quanto successo.

Juve-Lazio e il contatto Gila-Cabal

In questa partita l'episodio che ha portato alle polemiche è il contatto tra Gila e Cabal nell'area di rigore della Lazio. Dalla Sala Var appena vedono la situazione esclamano: "È uno scontro dopo". Poi continuano: "A meno che non sia imprudente... no, no". L'azione viene rivista da più angolature, anche dalla retro alta: "Check completato il primo". Intanto Koopmeiners calcia e segna, Guida annulla subito la rete e da Lissone ricontrollano, dando conferma del contatto regolare nel primo episodio: "Tocca Thuram? Mi interessa sapere quello...". Il botta e risposta tra Mazzoleni e Maresca: "Tocca addirittura... Anche se non la tocca non cambia... Se la sfiora, la tocca... comunque impatta". A chiudere la conversazione delirante, quando l'unica cosa confermata è che Thuram non tocca il pallone, il virgolettato senza senso logico: "Thuram allarga la gamba e dunque confermato il fuorigioco". Se non si crede alla malafede, allora si è di fronte una palese, manifesta incapacità di arbitrare.

Il commento di Tommasi a Open Var

Tommasi, ex arbitro e componente della CAN, completa il quadro vaneggiante, inventando un movimento di Thuram a disturbare Provedel inesistente, non c'è alcun fastidio per il portiere! "La decisione di annullare il gol a Koopmeiners è corretta, Thuram fa un chiaro movimento che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parata. Guida vede un tocco sul ginocchio ma non è necessario perché la sola posizione è punibile a prescindere da un suo tocco". Poi l'ex arbitro continua sul mancato rigore arrampicandosi su specchi inenarrabili: "Questa è una situazione molto complessa. Partiamo da una disposizione internazionale di cui parlano anche gli arbitri in campo: Cabal scarica il pallone e una volta scaricato se c'è un contatto negligente c'è un play on. In questo caso il pallone resta a McKennie per una possibile triangolazione e questo è l'elemento ulteriore che porta a una matrice di punibilità...".