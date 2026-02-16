Comolli rischia la maxi squalifica, anche Chiellini nel mirino: Juve in allarme

Cosa rischiano Comolli e Chiellini

Non sono mancati, poi, i confronti telefonici tra Elkann e i vari membri della dirigenza bianconera. L’ad di Exor ha espresso pieno sostegno e vicinanza prima a Luciano Spalletti e al gruppo squadra bianconero, per il grande impegno, la compattezza e lo spirito di unità mostrati in campo anche a seguito del torto arbitrale subito; e poi a due dei principali vertici societari, Damien Comolli e Giorgio Chiellini, per le dichiarazioni rilasciate nel post partita. Non semplice la situazione dei due dirigenti bianconeri, dal momento che è in ballo una possibile sanzione da parte del giudice sportivo per via delle aspre contestazioni a La Penna nel tunnel di San Siro, alla fine del primo tempo. Qualora il direttore di gara abbia inserito nel referto l’accaduto, la squalifica potrebbe arrivare già in giornata. In caso contrario, spetterebbe agli ispettori della Procura Federale (a bordo campo sabato, come da prassi) segnalare eventualmente il comportamento di Comolli e Chiellini al procuratore federale Chiné. Le possibili sanzioni? Diverse, nella sostanza: nella peggiore delle ipotesi, Chiellini potrebbe incappare in una squalifica “soft”; la condotta dell’ad bianconero, invece, potrebbe portare addirittura a uno stop di due mesi.