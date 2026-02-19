Tuttosport.com
Juve-Como, la scelta di Rocchi dopo La Penna: è l’arbitro del rigore negato a Vlahovic. E al Var...

Il designatore dopo le polemiche nel derby d'Italia è andato sul sicuro per la sfida del Sinigaglia, ma basta tornare indietro di qualche mese per ritrovare il grande errore
3 min
Juventus

Inter-Juve è stato uno dei punti più bassi dell'arbitraggio nella storia recente della Serie A. L'espulsione di Kalulu per la simulazione plateale di Bastoni ha lasciato il segno e per questo l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, in vista della sfida tra Juve e Como ha deciso di correre ai ripari. Niente più arbitri alle prime armi ma una certezza assoluta come Daniele Doveri, che era in campo anche in occasione del derby d'Italia, ma come quarto uomo. 

Juve-Como, le designazioni arbitrali

Nel vedere Doveri vicino le tribune mentre in campo La Penna commetteva quel grossolano errore su Kalulu in Inter-Juve, molti tifosi si sono chiesti per quale motivo un arbitro di questa caratura non fosse il direttore di gara. Doveri a 48 anni è infatti uno degli arbitri più esperti del CAN, con ben 16 anni ai massimi livelli alle spalle. Sarà lui ad arbitrare la partita tra Juve e Como, Perrotti e Rossi come suoi assistenti. Il VAR sarà Di Paolo, con Camplone come AVAR.

 

 

Doveri e la Juve: i precedenti

In questa stagione Doveri ha arbitrato soltanto una partita della Juve, il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina della dodicesima giornata di Serie A e le polemiche sono state molte. Più in generale i precedenti sorridono ai bianconeri, con 15 vittorie, 9 pareggi e soltanto 7 sconfitte nelle 31 partite arbitrate dal direttore di gara della sezione di Roma. Soltanto 2, invece, le partite del Como arbitrate da Doveri in Serie A: una sconfitta (in questa stagione contro il Bologna) e un pareggio. Ma torniamo alla sfida del Franchi...

 

 

Il rigore negato a Vlahovic e gli insulti razzisti

Torniamo indietro di qualche mese per ricordare una storia triste che si ripete allo stadio Franchi quando gioca la Juventus. Fn dall'inizio del match dagli spalti sono iniziati a sentirsi i soliti cori razzisti e di discriminazione nei confronti del grande ex Dusan VlahovicDoveri dopo 8 minuti del primo tempo ha chiesto allo speaker dello stadio un paio di annunci che in caso di reiterazione dei cori il gioco sarebbe stato sospeso. Cosa che è avvenuta poco dopo, quando in occasione di una azione contestata il direttore di gara ha prima dato un rigore ai bianconeri per fallo di Pablo Marì sul serbo, per poi tornare sui suoi passi dopo un consulto al Var. Decisione che ha fatto arrabbiare molto la Vecchia Signora: uno solo dei tanti errori arbitrali di questa stagione.

Quel retropassaggio di Olivera

In occasione di Juve-Napoli del 2024 Doveri aveva deciso di non sanzionare con una punizione a due un retropassaggio di Olivera, ritenendolo involontario. Una decisione che aveva fatto andare su tutte le furie Thiago Motta, che era stato poi ammonito. Non a caso al termine della partita l'allenatore bianconero aveva spiegato: "Doveri è un grande arbitro, ma per me è stata una giocata, era evidente. La decisione spetta all'arbitro, che mi ha dato il cartellino giallo per proteste. Potevo evitarlo, rispetto la sua decisione". Ma ora veniamo al Var...

Il Var di Juve-Como

Al monitor per Juve-Como ci sarà l'arbitro Di Paolo, che in stagione ha un diretto i bianconeri nel ruolo di VAR O Avar per due volte: Juve-Napoli e Juve-Torino senza commettere sbavature. In generale i precedenti con il direttore di gara della sezione di Avezzano a Lissone sono 31: 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. Ed era presente anche nell'ultimo match del passato campionato quando Locatelli con un rigore ha portato la Vecchia Signora in Champions League. E ancora prima nella debacle contro l'Atalanta, quando la squadra di Motta perse addirittura 0-4, un primo segnale verso l'esonero. Infine andando ancora più a ritroso, era presente al Var anche nella clamorosa rimonta all'Olimpico contro la Roma: 3-4 con gol finale di De Sciglio e rigore sbagliato da Pellegrini allo scadere.

Serie A, tutte le designazione del 26° turno 

SASSUOLO – H. VERONA     Venerdì 20/02 h. 20.45

MARINELLI

YOSHIKAWA – BIFFI

IV:      MASSA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GIUA

 

JUVENTUS – COMO    Sabato 21/02 h. 15.00

DOVERI

PERROTTI – ROSSI C.

IV:      FELICIANI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      CAMPLONE

 

LECCE – INTER     Sabato 21/02 h. 18.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:       DIONISI

VAR:      PATERNA

AVAR:       AURELIANO

 

CAGLIARI – LAZIO    Sabato 21/02 h. 20.45

RAPUANO

COSTANZO – FONTANI

IV:      GALIPO'

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARESCA

 

GENOA – TORINO      h. 12.30

GUIDA

CECCON – BIANCHINI

IV:      SOZZA

VAR:      MARESCA

AVAR:    FOURNEAU

 

ATALANTA – NAPOLI     h. 15.00

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV:     ZUFFERLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     DI PAOLO

 

MILAN – PARMA     h. 18.00

PICCININI

PERETTI – COLAROSSI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PAIRETTO

 

ROMA – CREMONESE    h. 20.45

DI BELLO

BAHRI – CEOLIN

IV:     SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:       MERAVIGLIA

FIORENTINA – PISA    Lunedì 23/02 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       FABBRI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     FOURNEAU

 

BOLOGNA – UDINESE     Lunedì 23/02 h. 20.45

MARCENARO

ROSSI L. – LAGHEZZA

IV:     MASSIMI

VAR:    MARINI

AVAR:      SOZZA

 

