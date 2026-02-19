Juve-Como, la scelta di Rocchi dopo La Penna: è l’arbitro del rigore negato a Vlahovic. E al Var...

Inter-Juve è stato uno dei punti più bassi dell'arbitraggio nella storia recente della Serie A. L'espulsione di Kalulu per l a simulazione plateale di Bastoni ha lasciato il segno e per questo l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, in vista della sfida tra Juve e Como ha deciso di correre ai ripari. Niente più arbitri alle prime armi ma una certezza assoluta come Daniele Doveri, che era in campo anche in occasione del derby d'Italia, ma come quarto uomo.

Juve-Como, le designazioni arbitrali

Nel vedere Doveri vicino le tribune mentre in campo La Penna commetteva quel grossolano errore su Kalulu in Inter-Juve, molti tifosi si sono chiesti per quale motivo un arbitro di questa caratura non fosse il direttore di gara. Doveri a 48 anni è infatti uno degli arbitri più esperti del CAN, con ben 16 anni ai massimi livelli alle spalle. Sarà lui ad arbitrare la partita tra Juve e Como, Perrotti e Rossi come suoi assistenti. Il VAR sarà Di Paolo, con Camplone come AVAR.

Doveri e la Juve: i precedenti

In questa stagione Doveri ha arbitrato soltanto una partita della Juve, il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina della dodicesima giornata di Serie A e le polemiche sono state molte. Più in generale i precedenti sorridono ai bianconeri, con 15 vittorie, 9 pareggi e soltanto 7 sconfitte nelle 31 partite arbitrate dal direttore di gara della sezione di Roma. Soltanto 2, invece, le partite del Como arbitrate da Doveri in Serie A: una sconfitta (in questa stagione contro il Bologna) e un pareggio. Ma torniamo alla sfida del Franchi...