Juve-Como, la scelta di Rocchi dopo La Penna: è l’arbitro del rigore negato a Vlahovic. E al Var...

Inter-Juve è stato uno dei punti più bassi dell'arbitraggio nella storia recente della Serie A. L'espulsione di Kalulu per la simulazione plateale di Bastoni ha lasciato il segno e per questo l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, in vista della sfida tra Juve e Como ha deciso di correre ai ripari. Niente più arbitri alle prime armi ma una certezza assoluta come Daniele Doveri, che era in campo anche in occasione del derby d'Italia, ma come quarto uomo.
Juve-Como, le designazioni arbitrali
Nel vedere Doveri vicino le tribune mentre in campo La Penna commetteva quel grossolano errore su Kalulu in Inter-Juve, molti tifosi si sono chiesti per quale motivo un arbitro di questa caratura non fosse il direttore di gara. Doveri a 48 anni è infatti uno degli arbitri più esperti del CAN, con ben 16 anni ai massimi livelli alle spalle. Sarà lui ad arbitrare la partita tra Juve e Como, Perrotti e Rossi come suoi assistenti. Il VAR sarà Di Paolo, con Camplone come AVAR.
Doveri e la Juve: i precedenti
In questa stagione Doveri ha arbitrato soltanto una partita della Juve, il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina della dodicesima giornata di Serie A e le polemiche sono state molte. Più in generale i precedenti sorridono ai bianconeri, con 15 vittorie, 9 pareggi e soltanto 7 sconfitte nelle 31 partite arbitrate dal direttore di gara della sezione di Roma. Soltanto 2, invece, le partite del Como arbitrate da Doveri in Serie A: una sconfitta (in questa stagione contro il Bologna) e un pareggio. Ma torniamo alla sfida del Franchi...
Il rigore negato a Vlahovic e gli insulti razzisti
Torniamo indietro di qualche mese per ricordare una storia triste che si ripete allo stadio Franchi quando gioca la Juventus. Fn dall'inizio del match dagli spalti sono iniziati a sentirsi i soliti cori razzisti e di discriminazione nei confronti del grande ex Dusan Vlahovic. Doveri dopo 8 minuti del primo tempo ha chiesto allo speaker dello stadio un paio di annunci che in caso di reiterazione dei cori il gioco sarebbe stato sospeso. Cosa che è avvenuta poco dopo, quando in occasione di una azione contestata il direttore di gara ha prima dato un rigore ai bianconeri per fallo di Pablo Marì sul serbo, per poi tornare sui suoi passi dopo un consulto al Var. Decisione che ha fatto arrabbiare molto la Vecchia Signora: uno solo dei tanti errori arbitrali di questa stagione.
Quel retropassaggio di Olivera
In occasione di Juve-Napoli del 2024 Doveri aveva deciso di non sanzionare con una punizione a due un retropassaggio di Olivera, ritenendolo involontario. Una decisione che aveva fatto andare su tutte le furie Thiago Motta, che era stato poi ammonito. Non a caso al termine della partita l'allenatore bianconero aveva spiegato: "Doveri è un grande arbitro, ma per me è stata una giocata, era evidente. La decisione spetta all'arbitro, che mi ha dato il cartellino giallo per proteste. Potevo evitarlo, rispetto la sua decisione". Ma ora veniamo al Var...
Il Var di Juve-Como
Al monitor per Juve-Como ci sarà l'arbitro Di Paolo, che in stagione ha un diretto i bianconeri nel ruolo di VAR O Avar per due volte: Juve-Napoli e Juve-Torino senza commettere sbavature. In generale i precedenti con il direttore di gara della sezione di Avezzano a Lissone sono 31: 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. Ed era presente anche nell'ultimo match del passato campionato quando Locatelli con un rigore ha portato la Vecchia Signora in Champions League. E ancora prima nella debacle contro l'Atalanta, quando la squadra di Motta perse addirittura 0-4, un primo segnale verso l'esonero. Infine andando ancora più a ritroso, era presente al Var anche nella clamorosa rimonta all'Olimpico contro la Roma: 3-4 con gol finale di De Sciglio e rigore sbagliato da Pellegrini allo scadere.
Serie A, tutte le designazione del 26° turno
SASSUOLO – H. VERONA Venerdì 20/02 h. 20.45
MARINELLI
YOSHIKAWA – BIFFI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA
JUVENTUS – COMO Sabato 21/02 h. 15.00
DOVERI
PERROTTI – ROSSI C.
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
LECCE – INTER Sabato 21/02 h. 18.00
MANGANIELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: DIONISI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – LAZIO Sabato 21/02 h. 20.45
RAPUANO
COSTANZO – FONTANI
IV: GALIPO'
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
GENOA – TORINO h. 12.30
GUIDA
CECCON – BIANCHINI
IV: SOZZA
VAR: MARESCA
AVAR: FOURNEAU
ATALANTA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
CECCONI – MORO
IV: ZUFFERLI
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
MILAN – PARMA h. 18.00
PICCININI
PERETTI – COLAROSSI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAIRETTO
ROMA – CREMONESE h. 20.45
DI BELLO
BAHRI – CEOLIN
IV: SACCHI
VAR: NASCA
AVAR: MERAVIGLIA
FIORENTINA – PISA Lunedì 23/02 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FABBRI
VAR: GARIGLIO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – UDINESE Lunedì 23/02 h. 20.45
MARCENARO
ROSSI L. – LAGHEZZA
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: SOZZA
