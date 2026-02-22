"Quando lo vedo...", "Sembra la porta di Mickey Mouse", "Ora la pena capitale": l'analisi Juve a Sky

Orsi: "Quando vedo Kelly..."

Anche Orsi dice la sua sui bianconeri: "Sin dall'inizio sembrava che questa squadra avesse ancora reminiscenze della partita con l'Galatasaray, nella fase difensiva e negli errori. Prima del gol ci sono state due o tre occasioni create non dal Como, ma dalla Juventus, passaggi indietro a Di Gregorio, errori di appoggio. Quindi questa può essere una scusante, ma la Juventus ha sofferto troppo l'aggressività del Como, i raddoppi in mezzo al campo, non è mai riuscita a uscire dal basso. Questa è una squadra che ha delle carenze anche a livello tecnico. Spalletti è un grande allenatore, quando è entrato ha messo a posto delle cose, però poi dopo le qualità tecniche vengono fuori, cioè se penso che con tutto il rispetto: quando vedo che Kelly, che fa delle buone partite, discrete, è il titolare della Juventus, qualcosa deve essere andato storto. Poi non è soltanto colpa di Kelly, perché qua c'è Gatti, c'è Cambiaso che ha sbagliato, Openda ha sbagliato l'unica occasione che gli è capitata. Anche Locatelli e Thuram lì in mezzo, che all'inizio sembrava la coppia che Spalletti aveva creato bene, però poi dopo le qualità tecniche vengono fuori. E molte volte quando trovi squadre come queste, vai in difficoltà perché perdi i riferimenti, loro giocano anche senza palla muovendosi, cosa che la Juventus oggi, ma anche nelle precedenti tre o quattro partite, non ha fatto. Quindi è anche una questione di qualità".