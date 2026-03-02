“Qualcosa di clamoroso”, "Se devi pregare Vlahovic”: la Juve accende Sky. "E con Motta uguale"...

Tante emozioni e ben 6 gol, tre per parte: Spalletti (qui le sue parole post partita) è riuscito a rimontare Roma-Juve grazie alle reti di Boga e Gatti, subentrati dalla panchina nel secondo tempo. Un incontro di alto livello, come sottolineato da Fabio Caressa dagli studi di Sky Sport: "Partita emozionantissima, terminata 3-3, con una Juve che ha ritrovato un po' del suo DNA in queste due grandi rimonte, quella sfiorata con il Galatasaray e quella con la Roma". Paolo Di Canio però ha sottolineato: "Questo DNA ce l'aveva anche prima di Spalletti, vedi la rimonta con l'Inter, quella con il Dortmund, lo scorso anno con Motta. Quello non è mai mancato. Il problema è che aveva trovato la quadra a livello di principi di gioco, tutti sembravano più adeguati ma le lacune che ho visto dal punto di vista tattico e tecnico nell'ultima trequarti nel primo tempo sono qualcosa di clamoroso. Il piano tattico aveva funzionato, ma tu arrivi 15 volte lì e non c'è stata una volta che è stata pericolosa".
Bergomi sul terzo gol subito dalla Juve
Beppe Bergomi non ha dubbi: "È stata un'occasione persa per la Roma. La partita è stata bella, intensa, e si è giocato anche tanto. Oltre a quello che ha detto Paolo, ma il terzo gol che prende la Juventus è qualcosa di clamoroso. È bastato un movimento di Cristante e una palla in profondità, quindi ci sono degli errori (le pagelle del match). Certo 3-1 al 78' la devi portare a casa per com'è la Roma e cosa ci ha fatto vedere quest'anno in fase difensiva". Un'analisi che ha trovato d'accordo anche l'ex giallorosso Alessandro Florenzi: "La Roma fino a quel momento aveva fatto una partita buona e meritava il vantaggio per quanto aveva creato. La Juve aveva sbagliato tanto, la Roma no. Alla fine però la Juve non ha mai mollato e sicuramente sono due punti persi per la Roma".
Marchegiani: "La Juve non ha mai mollato, la Roma ha pensato di averla già vinta"
Luca Marchegiani ha aggiunto: "Dal punto di vista dell'atteggiamento, la Juve non ha mollato e ha fatto quello che poteva fare. Partita giocata su ritmi pazzeschi, difficile da giocare perchè c'era pochissimo tempo. Tanti errori sono stati commessi per questo, ci sono stati momenti confusionari. Ci sono stati tanti momenti ed è stata difficile da leggere. Nella fase iniziale la Juventus con i suoi movimenti aveva messo un po' in crisi Gasperini, poi la Roma ha sfruttato bene le occasioni che le sono capitate, mettendo in mostra anche un momento di forma fisica e condizione altissima. Alla fine ha pensato di averla già vinta e invece la squadra di Spalletti non si è arresa".
Juve e il problema attaccante: "Se devi pregare Vlahovic di rimanere..."
Nonostante gli investimenti importanti, la Juve continua ad avere un problema evidente in fase offensiva, tanto che Gatti si è candidato come nuovo bomber. Non a caso Di Canio ha sottolineato: "Attaccante? Dopo i tanti errori degli anni passati, non bisogna cominciare a pensarci domani ma ieri. Devono ragionare con Luciano e dire 'Andiamo a pensare alle caratteristiche, andiamo per tempo, chi c'è in giro, diamo via Openda' (criticato anche a Dazn). È un nome che dico io perchè non mi sembra che sia nel suo cuore. Vlahovic va via, prepariamoci oggi. O se resta deve stare concentrato. Negli ultimi tempi quando si impegnava l'ambiente era di amore e odio ma alla fine c'è un bel rapporto".
Marchegiani la pensa alla stessa maniera: "Se devi essere costretto a pregare Vlahovic di rimanere non è un successo dopo quello che gli hai detto non hai sbagliato qualcosa, ma tutto". E Bucciantini: "Ne hai presi due per farlo andare via…". Di Canio però non è d'accordo: "Vero, però sono cambiate le dinamiche. Magari lui capisce che a fine anno, per quello che ha fatto a grande livello, anche a parametro zero ma con lo stipendio che ha, non chiede 1 milione, chi lo prende? A meno che non va in Inghilterra, dove una squadra di metà classifica perchè ha il nome gli danno 8/10 milioni, che li possono spendere. Il West Ham paga 6 milioni dei giocatori tranquillamente. Vuole fare l'esperienza ma non va lì per vincere. Se invece vuole rimanere in un club che punta a risalire, vincere in Italia e nelle Coppe, devi anche tu accettare di non prendere molto". "È solo una questione di stipendio o Vlahovic, che è arrivato con delle pretese eccezionali, non ha confermato le idee iniziali?", ha quindi chiesto Marchegiani.
Florenzi: "Quando dici Roma ora sai di cosa stai parlando, quando dici Juve…"
Florenzi ha poi analizzato la partita della Roma: "Pisilli come me? Oggi secondo me è stato il migliore in campo. Non ha fatto gol ma per quello che ho visto nei 90 minuti è stato il migliore. C'è la consapevolezza di aver fatto bene e di aver intrapreso un percorso con Gasperini, che ha dato struttura e solidità a una squadra che ne aveva bisogno. Penso che la Roma continuerà ad avere il suo passo per arrivare all'obiettivo della Roma che è arrivare tra le prime quattro. La domanda che mi faccio è: se avesse vinto un paio di scontri diretti? Sarebbe stata seconda o giù di lì. Si devono prendere le cose positive di una partita, è vero che non ha vinto lo scontro diretto neanche oggi ma è quarta ed è solida. Quando dici Roma sai di cosa stai parlando, quando dici Juve quest'anno non sai cosa aspettarti. Questo ti dà delle certezze".
