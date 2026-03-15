Fuorigioco sì, fuorigioco no. E ricordate il fantasma? Con la Juve anche l'oggettivo cambia

Non passano neanche 24 ore e il Var si smentisce da solo. Il gol annullato erroneamente a Conceicao in Udinese-Juventus, oltre ad aver fatto infuriare i tifosi, Spalletti e lo stesso Chico a fine partita, a distanza di poche ore diventa anche un ottimo esempio che dimostra tutta la confusione e le contraddizioni arbitrali che ormai ogni settimana fanno discutere. E il caso, ovviamente, non poteva che riguardare un'altra Juve: la Next Gen. Coveri del Forlì segna e c'è Selvini in posizione di fuorigioco. Revisione al Var e gol convalidato nonostante l'evidente attività della posizione irregolare. Strano, perché invece Koopmeiners si trovava in una posizione completamente ininfluente: non ha ostruito la visuale a Okoye, non ha toccato il pallone, non ha provato a giocarlo, non ha interferito con i difensori, non ha tratto nessun vantaggio diretto dalla sua posizione. Niente di niente. Posizione completamente passiva: è oggettivo per tutti tranne che per Mariani (richiamato da Maggioni). Doppio torto in meno di un giorno.