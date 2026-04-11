Il crash test e il maxi rimpianto mercato della Juve: Spalletti lo aveva chiesto a gran voce…

No, non è un paradosso che il contratto di Luciano Spalletti sia stato rinnovato per altre due stagioni, nonostante - classifica alla mano - il percorso in campionato sia più o meno lo stesso dell’anno scorso. Non ci sono solo numeri e risultati, alla base di certe scelte e dinamiche: aiutano, anche tanto, ma c’è di più, soprattutto se si vuole programmare per tornare, questo sì, di nuovo in cima. E dopo una sequenza di “anno zero” la Juventus ha deciso di ripartire da qualcuno, prima ancora che da qualcosa. Esiste però una Juve che deve trovare certezze e conferme, nel collettivo ma pure nei singoli: perché Spalletti è la garanzia per costruire, però c’è una squadra ancora tutta da definire, a parte qualche eccezione. Si riparte da quanto detto proprio dall’allenatore di Certaldo al termine della vittoria contro il Genoa, in riferimento a una prestazione nel secondo tempo decisamente diversa, in peggio, rispetto a quanto visto nel primo. Si riparte da quella riflessione che presuppone una domanda retorica - che poi così retorica forse non è - sulla vera identità della Juve: “È che a volte - aveva detto Spalletti nel post Genoa cinque giorni fa - si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi: sono sei mesi che sono qui e ancora non sono certo di quello con cui ho a che fare, perché non è possibile dopo un primo tempo come quello che abbiamo fatto farne un secondo in questa maniera qui... E se poi, siccome il calcio è uno sport episodico, se segnano il calcio di rigore diventa una serata difficile da portare a casa”.