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L'Atalanta-Juve che non avete visto: "Potevi darne 7", sveglia a Miretti e siparietto Comolli-Elkann

I retroscena di Bordocam sul match vinto dai bianconeri contro la formazione di Palladino: retroscena, tensioni e tutto quello che era rimasto nascosto
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Tutte le notizie sulla squadra

La Juve trova una vittoria tanto complicata quanto importante per la corsa Champions contro l'Atalanta. La rete decisiva di Boga a inizio ripresa manda un segnale forte, vista anche la sconfitta del Como con l'Inter, e il ritorno al quarto posto. Una partita molto difficile sin dall'inizio come mostrato da Bordocam su Dazn, tanti i richiami di Spalletti ai suoi giocatori e gli incitamenti dalla panchina, soprattutto da parte di Pinsoglio

Atlanta-Juve, il prepartita

Nessun dettaglio prima di Atalanta-Juve è lasciato al caso. Spalletti e Modesto controllano il campo, intanto il tecnico cambia qualcosa nell'undici iniziale scegliendo Boga al posto di David mentre Holm a destra. Primo dell'ingresso per il riscaldamento ognuno ha i suoi rituali: David prega per qualche minuto e poi si tocca entrambi i piedi. Mentre dall'altra parte Palladino guarda l'allenamento dei... panchinari, prima di guardare un po' quello della Juve. Kelly si fa fasciare la gamba sinistra.

Percassi a bordocampo dà il cinque ai giocatori della Dea, mentre c'è anche Elkann in tribuna a seguire la sfida. La partita è delicata per entrambe e, infatti, nel tunnel prima di entrare in campo non parla nessuno ma tutti sono concentrati, salvo poi sentire Locatelli: "Andiamo ragazzi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Le difficoltà Juve nel primo tempo

Le difficoltà della Juve nella prima frazione sono ben visibili e Spalletti dalla panchina chiede calma ai suoi. Troppi lanci lunghi e a vuoto, prima Cambiaso e poi Kelly che spingono Yildiz a fare un cenno eloquente per dire di giocarla a lui sui piedi. Lo stesso turco che poi perde un pallone sanguinoso e concede il contropiede all'Atalanta con Zalewski che manda fuori di poco. Spalletti non la prende bene e al suo dieci urla: "Giocala". Locatelli predica calma e riprende Di Gregorio per un rilancio sbagliato. L'altro pericolo in casa Juve è il palo di Scalvini. I bianconeri faticano a giocare la palla e a uscire dalla pressione della Dea, tanto da spingere il tecnico a richiamare Boga: "Vieni incontro! Non andare sul portiere a pressare"Spalletti ne ha per tutti nel primo tempo e richiama anche Thuram: "Svegliati". Mentre a Kelly dice di "usare la testa nel fare le scelte".

Primi 25' davvero complicati poi il colpo subito da Kalulu contro i cartelloni pubblicitari permettono alla squadra, soprattutto Yildiz, Thuram e Boga di fare una sorta di briefing. La Juve da qui riesce a ritrovarsi e a creare qualcosa, mentre dalla panchina Spalletti e il suo vice, Domenichini, parlano per capire cosa fare. I colloqui in campo si fanno sempre più assidui: Locatelli chiede a "Michele" Di Gregorio di tenere tutti sull'attenti sui calci piazzati a sfavore. Conceicao chiede calma e di giocare in avanti la palla. Poi continua la chiacchierata a distanza tra il tecnico e Boga: "Devi trovare il modo di farti aiutare, tieni palla e non perderla".

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Bremer, mini tensione con Locatelli

Momento di mini tensione anche quando Bremer resta a terra toccandosi caviglia e gamba sinistra. Locatelli gli chiede: "Che c'è? Ce la fai o no?". I due parlano ma il brasiliano sembra rispondere un po' piccatamente al capitano che viene allontanato da Thuram prima che la situazione degeneri. Nella ripresa comunque Spalletti non fa cambi e continua con lo stesso undici del primo tempo. Gli errori della Juve, però, non cambiano e il tecnico si infuria: "Non è possibile". La chiave del gol la chiama direttamente l'allenatore dalla panchina: palla a Conceicao e urla a Holm di "scappare", il portoghese riesce a fare l'uno due con Boga che in un primo momento liscia il pallone.

Boga, il gol Juve

L'azione prosegue e arriva proprio all'esterno svedese che la rimette in mezzo, Carnesecchi esce male ed è proprio Boga a firmare il vantaggio per la Juve. Spalletti resta immobile mentre Conceicao esulta prima di andare dal compagno e scherzare sul primo tentativo andato a vuoto. Poi arrivano i cambi con l'ingresso di Koopmeiners sommerso dai fischi dello stadio. Dentro anche Miretti, al quale il tecnico dice "non come l'altro giorno, entra bene", e Kostic per sistemare la fascia sinistra. 

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L'episodio del braccio di Gatti

Poi a far scattare in piedi tutto lo stadio è l'episodio con Gatti protagonista: De Ketelaere calcia, tiro deviato e il pallone arriva a Raspadori che la mette in mezzo trovando l'opposizione del difensore bianconero. Dal campo tutti richiamano l'arbitro per un possibile calcio di rigore ma Gatti non è dello stesso avviso e grida quattro volte "attaccata". Prima di dare spiegazioni a Scalvini. Sulle due panchine, invece, Palladino va direttamente da Spalletti a chiarirsi aspettando il check positivo che invece non arriva. La reazione del tecnico della Dea è quella di allargare le braccia.

Intanto dalla panchina, negli ultimi minuti, è Pinsoglio a incitare i suoi compagni: "Guadagnamo Gattone, stiamo lì". E ancora: "Andiamo eh, c'è da lottare Pier (Kalulu ndr)". Dopo un intervento decisivo di Di Gregorio urla: "Bravo Michele". Negli ultimi minuti Spalletti e Palladino si chiariscono per i 6 minuti di recupero, dopo che il tecnico bianconero aveva ironizzato così col quarto uomo: "Potevi darne 7". A quel punto Palladino risponde: "Perché, sono troppi 6?". Dopo il triplice fischio, al momento dei saluti, il chiarimento: "Perché ti arrabbi sui sei minuti" dice il tecnico della Dea. "Perché sono troppi" replica Luciano. Poi Kalulu scherza con il cameraman: "Sei tu che fai l'intervista?". "No, io inquadro soltanto" la risposta. E il difensore della Juve: "Mi trovi bello?". I due ridono...

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La Juve trova una vittoria tanto complicata quanto importante per la corsa Champions contro l'Atalanta. La rete decisiva di Boga a inizio ripresa manda un segnale forte, vista anche la sconfitta del Como con l'Inter, e il ritorno al quarto posto. Una partita molto difficile sin dall'inizio come mostrato da Bordocam su Dazn, tanti i richiami di Spalletti ai suoi giocatori e gli incitamenti dalla panchina, soprattutto da parte di Pinsoglio

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