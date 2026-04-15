L'Atalanta-Juve che non avete visto: "Potevi darne 7", sveglia a Miretti e siparietto Comolli-Elkann

Poi a far scattare in piedi tutto lo stadio è l'episodio con Gatti protagonista: De Ketelaere calcia, tiro deviato e il pallone arriva a Raspadori che la mette in mezzo trovando l'opposizione del difensore bianconero. Dal campo tutti richiamano l'arbitro per un possibile calcio di rigore ma Gatti non è dello stesso avviso e grida quattro volte "attaccata". Prima di dare spiegazioni a Scalvini. Sulle due panchine, invece, Palladino va direttamente da Spalletti a chiarirsi aspettando il check positivo che invece non arriva. La reazione del tecnico della Dea è quella di allargare le braccia.

Intanto dalla panchina, negli ultimi minuti, è Pinsoglio a incitare i suoi compagni: "Guadagnamo Gattone, stiamo lì". E ancora: "Andiamo eh, c'è da lottare Pier (Kalulu ndr)". Dopo un intervento decisivo di Di Gregorio urla: "Bravo Michele". Negli ultimi minuti Spalletti e Palladino si chiariscono per i 6 minuti di recupero, dopo che il tecnico bianconero aveva ironizzato così col quarto uomo: "Potevi darne 7". A quel punto Palladino risponde: "Perché, sono troppi 6?". Dopo il triplice fischio, al momento dei saluti, il chiarimento: "Perché ti arrabbi sui sei minuti" dice il tecnico della Dea. "Perché sono troppi" replica Luciano. Poi Kalulu scherza con il cameraman: "Sei tu che fai l'intervista?". "No, io inquadro soltanto" la risposta. E il difensore della Juve: "Mi trovi bello?". I due ridono...

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