Bremer, diretta conferenza Milan-Juventus: le dichiarazioni

Ormai sta diventando un'abitudine quella della Juventus di far parlare i giocatori alla vigilia della partite di campionato. Nelle ultime settimante è toccato a Yildiz e Locatelli per parlare anche dei rispettivi rinnovi, ma anche a Kalulu e altri in precedenza per cercare di spezzare la routine e la canonicità di sentire Spalletti. Un modo diverso per vivere il pre partita e responsabilizzare, anche con le parole, i calciatori prima di una grande sfida come quella contro il Milan. Stavolta tocca a Bremer rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Vinovo per presentare la gara con i rossoneri.