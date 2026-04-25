Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bremer, diretta conferenza Milan-Juventus: le dichiarazioni

Il difensore bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i rossoneri: le parole in tempo reale
1 min
Bremermilan-juveConferenza
Bremer, diretta conferenza Milan-Juventus: le dichiarazioni
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ormai sta diventando un'abitudine quella della Juventus di far parlare i giocatori alla vigilia della partite di campionato. Nelle ultime settimante è toccato a Yildiz e Locatelli per parlare anche dei rispettivi rinnovi, ma anche a Kalulu e altri in precedenza per cercare di spezzare la routine e la canonicità di sentire Spalletti. Un modo diverso per vivere il pre partita e responsabilizzare, anche con le parole, i calciatori prima di una grande sfida come quella contro il Milan. Stavolta tocca a Bremer rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Vinovo per presentare la gara con i rossoneri. 

Bremer, conferenza Milan-Juve

A breve le parole di Gleison Bremer in conferenza alla vigilia della sfida di Serie A tra Milan e Juventus

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS